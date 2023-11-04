ຂ່າວສານ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ)
ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ວັນທີ 3 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະຫງວນເວລາໝົດມື້ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບາງເນື້ອໃນທີ່ຍັງມີຄຳເຫັນແຕກຕ່າງກັນຂອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ).
ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ຮ່າງກົດໝາຍໄດ້ຮັບການດັດປັບ, ເພີ່ມເຕີມ ແລະ ນັບມື້ນັບສ້າງໃຫ້ສົມບູນແບບກວ່າ, ບັນດາເນື້ອໃນຍາກ, ໃໝ່, ສັບສົນ ພວມໄດ້ຮັບການກຳນົດຢ່າງລະອຽດເທື່ອລະກ້າວ. ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດບາງທ່ານ ຫວັງວ່າ ບັນດານະໂຍບາຍຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ຈະເປັນປະຖົມປັດໄຈ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ສຳລັບຊາວເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ.
ບົນພື້ນຖານການຮັບເອົາຄຳເຫັນປະກອບ, ອະພິປາຍຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະລາຍງານ, ຂໍຄຳເຫັນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບວິທີການພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ບົນເນື້ອໃນຈິດໃຈ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງຮ່າງກົດໝາຍ, ຕອບສະໜອງຄຳຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນຕົວຈິງ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້.