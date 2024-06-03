ຂ່າວສານ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍຈຳນວນໜຶ່ງ
ວັນທີ 3 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ໄດ້ຮັບການມອບສິດຈາກທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນຳສະເໜີໃບສະເໜີກ່ຽວກັບແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການພັດທະນາວັດທະນະທຳ ໄລຍະ 2025 – 2035. ທ່ານຫົວໜ້າກຳມາທິການວັດທະນະທຳ ແລະ ການສຶກສາຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ນຳສະເໜີບົດລາຍງານກວດກາແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນ ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາວັດທະນະທຳໄລຍະ 2025 – 2035.
ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ອາວຸດ, ວັດຖຸລະເບີດ ແລະ ອຸປະກອນເສີມ (ສະບັບປັບປຸງ); ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳລັງອາລັກຂາ. ສະພາແຫ່ງຊາດກໍໄດ້ຮັບຟັງໃບສະເໜີກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະບານ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ ບົດລາຍງານກວດກາຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້.