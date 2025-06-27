ຂ່າວສານ
ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ
ໂດຍສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ລົງປະຊາມະຕິຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວມີຜົນສັກສິດແຕ່ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2025.
ກົດໝາຍກຳນົດກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃນວິວັດການແກ້ໄຂ, ລວມມີການເກັບກຳ, ຮັກສາ, ນຳໃຊ້ ແລະ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ. ການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວກໍ່ສອດຄ່ອງກັບທ່າອ່ຽງສາກົນໃນການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ, ຍົກສູງອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງ ຫວຽດນາມ ບົນເວທີສາກົນ. ທ່ານ ເລເຕິນເຕີຍ, ຫົວໜ້າກຳມາທິການການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ການຕ່າງປະເທດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ພາຍຫຼັງການຮັບເອົາຄຳເຫັນ, ປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍ ໄດ້ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ,ເງື່ອນໄຂເພື່ອຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 9. ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຮັບປະກັນລັກສະນະເປັນເອກະພາບກັບລະບົບກົດໝາຍ, ສອດຄ່ອງກັບສົນທິສັນຍາສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມແມ່ນສະມາຊິກ.