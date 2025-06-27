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ຂ່າວສານ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຮັບ​ຮ​ອງ​ເອົາ​ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຂໍ້​ມູນ​ສ່ວນ​ຕົວ

ກົດໝາຍກຳນົດກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃນວິວັດການແກ້ໄຂ, ລວມມີການເກັບກຳ, ຮັກສາ, ນຳໃຊ້ ແລະ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV (ພາບ: quochoi.vn )

ໂດຍສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ລົງປະຊາມະຕິຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວມີຜົນສັກສິດແຕ່ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2025.

ກົດໝາຍກຳນົດກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃນວິວັດການແກ້ໄຂ, ລວມມີການເກັບກຳ, ຮັກສາ, ນຳໃຊ້ ແລະ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ. ການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວກໍ່ສອດຄ່ອງກັບທ່າອ່ຽງສາກົນໃນການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ, ຍົກສູງອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງ ຫວຽດນາມ ບົນເວທີສາກົນ. ທ່ານ ເລເຕິນເຕີຍ, ຫົວໜ້າກຳມາທິການການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ການຕ່າງປະເທດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ພາຍຫຼັງການຮັບເອົາຄຳເຫັນ, ປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍ ໄດ້ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ,ເງື່ອນໄຂເພື່ອຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 9. ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຮັບປະກັນລັກສະນະເປັນເອກະພາບກັບລະບົບກົດໝາຍ, ສອດຄ່ອງກັບສົນທິສັນຍາສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມແມ່ນສະມາຊິກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ພະ​ຍານຫຼັກ​ຖານ​ທີ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ໃຫ້​ແກ່​ວິ​ໄສ​ທັດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ພະ​ຍານຫຼັກ​ຖານ​ທີ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ໃຫ້​ແກ່​ວິ​ໄສ​ທັດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ມິຖຸນາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໂຮ່ດຶກເຟິກ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Khalid Mohammed Sharaf, ຜູ້ອຳນວຍການໂຄງການການນຳໜຸ່ມສະຫະລັດອາຣັບ ເອມມີເລດ (UAE), ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນທີ່ ມາ ຫວຽດນາມ ສຶກສາຕົວຈິງ, ເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນ ແລະ ແບ່ງປັນກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາທີ່ສອງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ.
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