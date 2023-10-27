ຂ່າວສານ
ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມການປົກປັກຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ
ໂດຍສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອ 6 ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດ ຫວຽດນາມທີ XV, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ຕຸລາ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຢູ່ຫໍປະຊຸມ ເພື່ອຮັບຟັງບົດລາຍງານອະພິປາຍ, ຮັບເອົາ, ດັດປັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້າຍກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມການປົກປັກຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂັ້ນຮາກຖານ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບາງເນື້ອໃນທີ່ຍັງມີຄຳເຫັນແຕກຕ່າງກັນ ຂອງຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ.
ໃນຕອນບ່າຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈັດກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຢູ່ຫໍປະຊຸມເພື່ອຮັບຟັງການສະເໜີ ແລະ ບົດລາຍງານການສຳຫຼວດກວດກາຮ່າງມະຕິທົດລອງບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດກ່ຽວກັບການລົງທຶນກໍ່ສ້າງກິດຈະກຳຄົມມະນາຄົມທາງບົກ.