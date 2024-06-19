ຂ່າວສານ
ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນດາຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ
ວັນທີ 18 ມິຖຸນາ, ໂດຍສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະບານ (ສະບັບປັບປຸງ), ກົດໝາຍວ່າດ້ານການຢາ (ສະບັບປັບປຸງ), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມໍລະດົກວັດທະນະທຳ (ສະບັບປັບປຸງ).
ທີ່ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສ່ວນຫຼາຍ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະບານ, ພ້ອມທັງສະເໜີຕ້ອງກວດກາຄືນໃໝ່ ເພື່ອຮັບປະກັນເນື້ອໃນຂອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະບານ (ສະບັບປັບປຸງ) ຕ້ອງເໝາະສົມກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຮືອນຢູ່, ກົດໝາຍດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ຊັບສິນສ່ວນລວມ.
ມີສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຫຼາຍທ່ານ ກໍ່ສະເໜີຕ້ອງເຮັດໃຫ້ແຈ້ງບາງເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄື: ການສ້າງຕັ້ງ, ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງກຳມະບານ, ລະບົບຈັດຕັ້ງຂອງກຳມະບານ ຫວຽດນາມ; ການເຄື່ອນໄຫວ ກວດກາ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຕີລາຄາຄຸນນະພາບສັງຄົມ ຂອງກຳມະບານ ຫວຽດນາມ. ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດຈະປຶກສາຫາລືເປັນກຸ່ມ ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແພດ, ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມໍລະດົກວັດທະນະທຳ (ສະບັບປັບປຸງ).