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ຂ່າວສານ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລືຫຼາຍ​ເນື້ອ​ໃນ​ສຳ​ຄັນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ເຖິງບັນ​ດາ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ

ມີສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຫຼາຍທ່ານ ກໍ່ສະເໜີຕ້ອງເຮັດໃຫ້ແຈ້ງບາງເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄື: ການສ້າງຕັ້ງ, ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງກຳມະບານ, ລະບົບຈັດຕັ້ງຂອງກຳມະບານ ຫວຽດນາມ...
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV (ພາບ: quochoi.vn )

ວັນທີ 18 ມິຖຸນາ, ໂດຍສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະບານ (ສະບັບປັບປຸງ), ກົດໝາຍວ່າດ້ານການຢາ (ສະບັບປັບປຸງ), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມໍລະດົກວັດທະນະທຳ (ສະບັບປັບປຸງ).

ທີ່ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສ່ວນຫຼາຍ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະບານ, ພ້ອມທັງສະເໜີຕ້ອງກວດກາຄືນໃໝ່ ເພື່ອຮັບປະກັນເນື້ອໃນຂອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະບານ (ສະບັບປັບປຸງ) ຕ້ອງເໝາະສົມກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຮືອນຢູ່, ກົດໝາຍດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ຊັບສິນສ່ວນລວມ.

ມີສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຫຼາຍທ່ານ ກໍ່ສະເໜີຕ້ອງເຮັດໃຫ້ແຈ້ງບາງເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄື: ການສ້າງຕັ້ງ, ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງກຳມະບານ, ລະບົບຈັດຕັ້ງຂອງກຳມະບານ ຫວຽດນາມ; ການເຄື່ອນໄຫວ ກວດກາ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຕີລາຄາຄຸນນະພາບສັງຄົມ ຂອງກຳມະບານ ຫວຽດນາມ. ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດຈະປຶກສາຫາລືເປັນກຸ່ມ ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແພດ, ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມໍລະດົກວັດທະນະທຳ (ສະບັບປັບປຸງ).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ລຶວ​ກວາງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ລຶວ​ກວາງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ

ສອງຝ່າຍຕ້ອງສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນການຂຶ້ນແຜນການໃຫ້ແກ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ ບັນດາເຫດການໃຫຍ່ຂອງການພົວພັນສອງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
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