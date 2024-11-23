ຂ່າວສານ
ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍຮັບວິສາຫະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ)
ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ພະຈິກ, ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍຮັບວິສາຫະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ). ສສຊ ຫຼາຍທ່ານ ເຫັນດີເພີ່ມເປົ້າໝາຍມອບອາກອນ ແມ່ນບັນດາອົງການດຳເນີນທຸລະກິດ, ບັນດາພື້ນຖານເອເລກໂຕນິກຂ້າມຊາຍແດນ ແລະ ສະເໜີຄະນະຮຽບຮຽງ ຕ້ອງເຮັດແຈ້ງບັນດາບຸລິມະສິດ ສຳລັບບັນດາເຂດສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດດຳເນີນທຸລະກິດ, ຫລີກລ້ຽງສົ່ວຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການລົງທຶນ
ແລະ ກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນການຈຳໜ່າຍພິເສດ (ສະບັບປັບປຸງ). ບັນດາ ສສຊ ເຫັນດີກ່ຽວກັບການເພີ່ມອັດຕາພາສີ ສຳລັບສິນຄ້າປະເພດ ເຫຼົ້າ, ເບຍ ເພື່ອສະກັດກັ້ນສະພາບສວຍໃຊ້ເຫຼົ້າ, ເບຍ ກໍ່ຜົນຮ້າຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງ ປຊຊ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອງທາງສັງຄົມ.