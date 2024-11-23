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ຂ່າວສານ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລືກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍອາ​ກອນ​ລາຍ​ຮັບ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ)

ສສຊ ຫຼາຍທ່ານ ເຫັນດີເພີ່ມເປົ້າໝາຍມອບອາກອນ ແມ່ນບັນດາອົງການດຳເນີນທຸລະກິດ, ບັນດາພື້ນຖານເອເລກໂຕນິກຂ້າມຊາຍແດນ.
(ພາບ: quochoi.vn)

ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ພະຈິກ, ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍຮັບວິສາຫະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ). ສສຊ ຫຼາຍທ່ານ ເຫັນດີເພີ່ມເປົ້າໝາຍມອບອາກອນ ແມ່ນບັນດາອົງການດຳເນີນທຸລະກິດ, ບັນດາພື້ນຖານເອເລກໂຕນິກຂ້າມຊາຍແດນ ແລະ ສະເໜີຄະນະຮຽບຮຽງ ຕ້ອງເຮັດແຈ້ງບັນດາບຸລິມະສິດ ສຳລັບບັນດາເຂດສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດດຳເນີນທຸລະກິດ, ຫລີກລ້ຽງສົ່ວຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການລົງທຶນ

   ແລະ ກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນການຈຳໜ່າຍພິເສດ (ສະບັບປັບປຸງ). ບັນດາ ສສຊ ເຫັນດີກ່ຽວກັບການເພີ່ມອັດຕາພາສີ ສຳລັບສິນຄ້າປະເພດ ເຫຼົ້າ, ເບຍ ເພື່ອສະກັດກັ້ນສະພາບສວຍໃຊ້ເຫຼົ້າ, ເບຍ ກໍ່ຜົນຮ້າຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງ ປຊຊ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອງທາງສັງຄົມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ພັນ​ທະ​ຂອງ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ຕ້ານ​ການ​ທໍ​ລະ​ມານ

ຫວຽດ​ນາມ ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ພັນ​ທະ​ຂອງ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ຕ້ານ​ການ​ທໍ​ລະ​ມານ

ບັນດາຜູ້ແທນ ໄດ້ສະເໜີຫຼາຍບົດປະກອບຄຳເຫັນ ສະໜອງບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ມີປະໂຫຍດ ກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາຕ້ານການທໍລະມານຢູ່ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ....
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