ຂ່າວສານ
ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ເລີ່ມຕົ້ນການເຮັດວຽກບັ້ນທີ 2 ຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7
ເມື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແຜນນະໂຍບາຍໂຄງການລົງທຶນກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດ່ວນເໜືອ - ໃຕ້ ທາງທິດຕາເວັນຕົກ ຕອນ ຢາເຫງັຍ (ແຂວງ ດັກນົງ) ຫາ ເຈິນແທັ່ງ (ແຂວງ ບິ່ງເຟຶອກ), ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບໂດຍເຫັນວ່າ ຈຳເປັນຕ້ອງກໍ່ສ້າງໂຄງການນີ້, ຜ່ານນັ້ນ, ສ້າງຕາໜ່າງຄົມມະນາຄົມທາງດ່ວນໃຫ້ສົມບູນແບບເທື່ອລະກ້າວ, ເປີດສະພາບແວດລ້ອມພັດທະນາໃໝ່ໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິ່ນ.
ໃນວາລະເຮັດວຽກຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການດັດປັບແຜນນະໂຍບາຍໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ເຂດປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ແລະ ເຂດພູດອຍ, ໄລຍະ 2021 – 2030. ທ່ານ ເຈືອງຊວັນກື່ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ຖືວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ ທົ່ວປະເທດເຊື່ອມໂຍງສາກົນ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍຕ້ອງພະຍາຍາມເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບຊາດ, ຕ້ອງເລີ່ມຈາກການສຶກສາ. ເມື່ອທຽບໃສ່ສະພາບການລວມຂອງທົ່ວໂລກ, ບັນດາໂຮງຮຽນກິນນອນຊົນເຜົ່າໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນດີພໍສົມຄວນ, ດັ່ງນັ້ນ, ຕ້ອງເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ສະຫງວນແຫຼ່ງງົບປະມານລົງທຶນເພື່ອບຳລຸງສ້າງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍທີ່ມີພອນສະຫວັນ, ຄວາມສາມາດ.”
ກໍໃນວາລະປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຄົມມະນາຄົມ - ຂົນສົ່ງ ຫງວຽນວັນຖັງ ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີ, ປະທານຄະນະກຳມະການຊົນເຜົ່າ ເຮົ່າອາເລັ່ງ ໄດ້ອະພິປາຍ, ເຮັດແຈ້ງບາງບັນຫາໃນຂົງເຂດທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ./.