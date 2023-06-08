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ຂ່າວສານ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ກຳ​ນົດ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ກວດ​ກາ​ສູງ​ທີ່​ສຸດ​ໃຫ້​ແກ່​ຕະຫຼາດ​ອະ​ສັງ​ຫາ​ລິ​ມະ​ຊັບ, ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຮືອນ​ຢູ່​ສັງ​ຄົມ

ສະພາແຫ່ງຊາດຈະຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 43 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການເງິນ, ເງິນຕາໜູນຊ່ວຍໂຄງການຟື້ນຟູ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ
ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍໂຄງການ ຕິດຕາມກວດກາປີ 2024 (ພາບ: quochoi.vn)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 8 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ດ້ວຍບັດເຫັນດີເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍໂຄງການ ຕິດຕາມກວດກາປີ 2024 ແລະ ຕັດສິນຈະຕິດຕາມກວດກາຢູ່ລະດັບສູງທີ່ສຸດສຳລັບສອງຫົວເລື່ອງ.

ຕາມນັ້ນແລ້ວສະພາແຫ່ງຊາດຈະຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 43 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການເງິນ, ເງິນຕາໜູນຊ່ວຍໂຄງການຟື້ນຟູ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບບາງໂຄງການສຳຄັນແຫ່ງຊາດຈົນຮອດປີ 2023 ແລະ ໄລຍະກ່ອນ ແລະ ຫຼັງເຊິ່ງທີ່ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການທົດລອງບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດພັດທະນານະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ບັນດາສະມາຊິກໄດ້ສະເໜີສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາກົນໄກແບ່ງສິດອຳນາດຫຼາຍກ່ວາອີກໃຫ້ແກ່ອຳນາດການປົກຄອງນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ໃນການຈັດຕັ້ງກົງຈັກ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານໃນບໍລິເວນເພື່ອພັດທະນາກຳລັງພາຍໃນຢ່າງແຮງ, ປຸກລຸກຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນທ່າໄດ້ປຽບ, ສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ນະຄອນ, ເຂດເສດຖະກິດພາຍໃນເຂດ ແລະ ທົ່ວປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ASEAN Para Games 12: ກິ​ລາ ລອຍ​ນ້ຳ, ແລ່ນ ແລະ ລານ ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ຄະ​ນະ ຫວຽດ​ນາມ ລື່ນ​ຄາດ​ໝາຍຫຼຽນ​ຄຳ​ທີ່​ໄດ້​ວາງໄວ້

ASEAN Para Games 12: ກິ​ລາ ລອຍ​ນ້ຳ, ແລ່ນ ແລະ ລານ ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ຄະ​ນະ ຫວຽດ​ນາມ ລື່ນ​ຄາດ​ໝາຍຫຼຽນ​ຄຳ​ທີ່​ໄດ້​ວາງໄວ້

ໃນວັນທີ 07 ມິຖຸນາ, ທິມນັກກິລາລອຍນ້ຳ ແລະ ແລ່ນ ແລະ ລານຂອງຄະນະນັກກິລາຄົນພິການ ຫວຽດນາມ ຄວ້າໄດ້ຫຼຽນຄຳ 21 ຫຼຽນ.
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