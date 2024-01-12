ຂ່າວສານ
ສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ ເລືອກຕັ້ງປະທານຄົນໃໝ່
ວັນທີ 10 ມັງກອນ, ສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ ໄດ້ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງທ່ານ Omar Zniber, ຜູ້ຕາງໜ້າຖາວອນ ມາຣົກ ປະຈຳ ຫ້ອງວ່າການ ສປຊ ຢູ່ ເຊີແນວ ເປັນປະທານຂອງອົງການນີ້ໃນປີນີ້. ກ່າວຄຳເຫັນພາຍຫຼັງການເລືອກຕັ້ງ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Omar Zniber ແບ່ງປັນວ່າ: “ນີ້ແມ່ນຄວາມເປັນກຽດສຳລັບປະເທດ ມາຣົກ ເວົ້າລວມ ແລະ ສ່ວນຕົວຂ້າພະເຈົ້າເອງເວົ້າສະເພາະ. ດຽວນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຈະປະຕິບັດພາລະກຳຂອງຕົນເພື່ອຕອບສະໜອງຄຳຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນວຽກງານລວມຂອງພວກເຮົາ, ເຊິ່ງເປັນວຽກງານທີ່ສຳຄັນ ແລະ ພື້ນຖານທີ່ສຸດ. ນັ້ນແມ່ນການຊຸກຍູ້, ເຄົາລົບ ແລະ ຮັບປະກັນບັນດາສິດທິມະນຸດໂດຍໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໃນທົ່ວໂລກ”. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Febrian Ruddyard ຂອງຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ອິນໂດເນເຊຍ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Darius Staniulis ຂອງຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ລິດວາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Marcelo Eliseo Scappini Ricciard ຂອງຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ອູຣູກວາຍ ພ້ອມດ້ວຍທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Heidi Schroderus-Fox ຂອງຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າແຟງລັງ ຈະຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຮອງປະທານສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ ປີ 2024.