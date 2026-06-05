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ຂ່າວສານ

ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ມະ​ຕິ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຈຳ​ກັດ​ສິດ​ປຸກ​ລະ​ດົມ​ສົງຄາມ​ກັບ ອີ​ຣານ ຂອງ​ທ່ານ Trump

ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໄດ້​ຮັບຮອງ​ເອົາ ມະ​ຕິ​​ສະ​​ບັບ​ໜຶ່ງ ໂດຍ​ພັກ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ສະ​ເໜີ ແນ​ໃສ່​ຈຳ​ກັດ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທ່ານ Donald Trump ​ທີ່ສືບ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທາງ​ການ​ທະ​ຫານ​ຕ້ານ​ຄືນ ອີ​ຣານ ຖ້າ​ຍັງ​ບໍ່ທັນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຈາກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ.
  ຍຸດ​ໂທ​ປະ​ກອນ​ການ​ທະ​ຫານ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໜູນ​ຊ່ວຍ​ບັ້​ນ​ຮົບ Epic Fury ຢູ່ ອີ​ຣານ (ພາບ: REUTERS)  
ວັນ​ທີ 03 ມິ​ຖຸ​ນາ, ດ້ວຍ​ອັດ​ຕາ​ບັດ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ 215 ບັດ ແລະ ບັດ​ຄ້ານ 208 ບັດ, ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໄດ້​ຮັບຮອງ​ເອົາ ມະ​ຕິ​​ສະ​​ບັບ​ໜຶ່ງ ໂດຍ​ພັກ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ສະ​ເໜີ ແນ​ໃສ່​ຈຳ​ກັດ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທ່ານ Donald Trump ​ທີ່ສືບ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທາງ​ການ​ທະ​ຫານ​ຕ້ານ​ຄືນ ອີ​ຣານ ຖ້າ​ຍັງ​ບໍ່ທັນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຈາກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ. ຕາມ​ມະ​ຕິ​ສະ​ບັບ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແລ້ວ, ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຈະ​ຕ້ອງ​ຢຸດ​ຕິ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເປັນ​ປໍ​ລະ​ປັກ​ຕ້ານ​ຄືນ ອີ​ຣານ ຖ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ ຫຼື ການ​ປະ​ກາດສົງ​ຄາມ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ຈາກ ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ​ຍົກເວັ້ນບັນ​ດາ​ກໍ​ລະ​ນີ​ປ້ອງ​ກັນ​ຕົວ​ສຸກ​ເສີນ​ຕາມ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ຂອ​ງ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ. ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ຖື​ວ່າ ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຕ້ອງ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ຄືນ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ໃນ​ການກຳ​ນົດ​ສົງ​ຄາມ ແລະ ສັນ​ຕິ​ພາບ​. ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກ​ນີ້ຫຼາຍ​ທ່ານ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ ອາດ​ຈ​ະ​ເປີດກວ້າງ​ບັ້ນ​ການ​ທະ​ຫານ​ໂດຍບໍ່​ມີ​ການ​ຕິດ​ຕາມກວດ​ກາ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ຈາກ​ອົງ​ການ​ນິ​ຕິ​ບັນ​ຍັດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ຂຶ້ນ​ແຜນ​ການ​ສ້າງ​ເຂດ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ທີ່​ມີ​ຂອບ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່​ຢູ່​ຝັ່ງ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ

ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ຂຶ້ນ​ແຜນ​ການ​ສ້າງ​ເຂດ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ທີ່​ມີ​ຂອບ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່​ຢູ່​ຝັ່ງ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ

ຕາມ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ Bezalel Smotrich ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ໃນ​ວັນ​ທີ 03 ມິ​ຖຸ​ນາ, ບັນ​ດາ​ເຮືອ​ນຫຼັງ​ໃໝ່​ຈະ​ປັບ​ປຸງ​ສິ​ດ​ຄວບ​ຄຸມ​ຂອງ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ສຳ​ລັບ​ເຂດ​ດິນ​ແດນ​ນີ້, ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ຂອງ ອິ​ດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ແນ​ໃສ່​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ລັດ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ຢູ່​ໃຈກາງ​ປະ​ເທດ​ນີ້.
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