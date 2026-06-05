ຂ່າວສານ ສະພາຕ່ຳ ອາເມລິກາ ຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍການຈຳກັດສິດປຸກລະດົມສົງຄາມກັບ ອີຣານ ຂອງທ່ານ Trump 05/06/2026 ສະພາຕ່ຳ ອາເມລິກາ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ມະຕິສະບັບໜຶ່ງ ໂດຍພັກປະຊາທິປະໄຕ ສະເໜີ ແນໃສ່ຈຳກັດຄວາມສາມາດຂອງອຳນາດການປົກຄອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ Donald Trump ທີ່ສືບຕໍ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທາງການທະຫານຕ້ານຄືນ ອີຣານ ຖ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ. ຍຸດໂທປະກອນການທະຫານ ອາເມລິກາ ໜູນຊ່ວຍບັ້ນຮົບ Epic Fury ຢູ່ ອີຣານ (ພາບ: REUTERS) ວັນທີ 03 ມິຖຸນາ, ດ້ວຍອັດຕາບັດສະໜັບສະໜູນ 215 ບັດ ແລະ ບັດຄ້ານ 208 ບັດ, ສະພາຕ່ຳ ອາເມລິກາ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ມະຕິສະບັບໜຶ່ງ ໂດຍພັກປະຊາທິປະໄຕ ສະເໜີ ແນໃສ່ຈຳກັດຄວາມສາມາດຂອງອຳນາດການປົກຄອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ Donald Trump ທີ່ສືບຕໍ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທາງການທະຫານຕ້ານຄືນ ອີຣານ ຖ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ. ຕາມມະຕິສະບັບດັ່ງກ່າວແລ້ວ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ຈະຕ້ອງຢຸດຕິການເຄື່ອນໄຫວເປັນປໍລະປັກຕ້ານຄືນ ອີຣານ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ຫຼື ການປະກາດສົງຄາມຢ່າງເປັນທາງການຈາກ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຍົກເວັ້ນບັນດາກໍລະນີປ້ອງກັນຕົວສຸກເສີນຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງລັດຖະທຳມະນູນ. ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາປະຊາທິປະໄຕ ຖືວ່າ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຕ້ອງຢັ້ງຢືນຄືນບົດບາດຂອງບັນດາຂໍ້ກຳນົດໃນການກຳນົດສົງຄາມ ແລະ ສັນຕິພາບ. ສະມາຊິກພັກນີ້ຫຼາຍທ່ານມີຄວາມເປັນຫ່ວງທຳນຽບຂາວ ອາດຈະເປີດກວ້າງບັ້ນການທະຫານໂດຍບໍ່ມີການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງຄົບຖ້ວນຈາກອົງການນິຕິບັນຍັດ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)