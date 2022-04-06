ຂ່າວສານ
ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ແມ່ນຂົວຕໍ່ສຳຄັນໃນການຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ
ດ້ວຍພາລະໜ້າທີ່ເປັນອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຈະປະຕິບັດບົດບາດເປັນຂົວຕໍ່ສຳຄັນໃນການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ດິງຕ໊ຽນຢຸງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ. ລາວ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ເມສາ, ທ່ານເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ດິງຕ໊ຽນຢຸງ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ. ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ດິງຕ໊ຽນຢຸງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ລາວ ແມ່ນປະເທດເພື່ອນມິດທີ່ມີມູນເຊື້ອມາແຕ່ດົນນານ, ຄວາມຜູກພັນຢ່າງໜຽວແໜ້ນລະຫວ່າງປະຊາຊົນ ລາວ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແມ່ນພິເສດ ແລະ ຫາຍາກ; ການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມວັດທະນາຖາວອນຂອງປະເທດລາວ ຕິດພັນກັບການພັດທະນາຂອງປະເທດ ຫວຽດນາມ. ທ່ານ ດິງຕ໊ຽນຢງ ປາດຖະໜາວ່າ ດ້ວຍພາລະໜ້າທີ່ເປັນອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຈະປະຕິບັດບົດບາດເປັນຂົວຕໍ່ສຳຄັນໃນການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ ຫວຽດນາມ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)