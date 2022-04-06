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ຂ່າວສານ

ສະ​ຖານ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ລາວ ແມ່ນ​ຂົວ​ຕໍ່​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ຮັກ​ສາ​ ແລະ ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ດ້ວຍພາລະໜ້າທີ່ເປັນອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຈະປະຕິບັດບົດບາດເປັນຂົວຕໍ່ສຳຄັນໃນການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ ຫວຽດນາມ.

ດ້ວຍພາລະໜ້າທີ່ເປັນອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຈະປະຕິບັດບົດບາດເປັນຂົວຕໍ່ສຳຄັນໃນການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ ຫວຽດນາມ.

   

ທ່ານເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ດິງຕ໊ຽນຢຸງ  ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ. ລາວ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ເມສາ, ທ່ານເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ດິງຕ໊ຽນຢຸງ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ. ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ດິງຕ໊ຽນຢຸງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ລາວ ແມ່ນປະເທດເພື່ອນມິດທີ່ມີມູນເຊື້ອມາແຕ່ດົນນານ, ຄວາມຜູກພັນຢ່າງໜຽວແໜ້ນລະຫວ່າງປະຊາຊົນ ລາວ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແມ່ນພິເສດ ແລະ ຫາຍາກ; ການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມວັດທະນາຖາວອນຂອງປະເທດລາວ ຕິດພັນກັບການພັດທະນາຂອງປະເທດ ຫວຽດນາມ. ທ່ານ ດິງຕ໊ຽນຢງ ປາດຖະໜາວ່າ ດ້ວຍພາລະໜ້າທີ່ເປັນອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຈະປະຕິບັດບົດບາດເປັນຂົວຕໍ່ສຳຄັນໃນການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມທະວີການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ປານາມາ

ເພີ່ມທະວີການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ປານາມາ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 5/4, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ປານາມາ Érika Mouynes ເນື່ອງໃນໂອກາດມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.
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