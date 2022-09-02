ຂ່າວສານ
ສະຖານທູດ ລາວ ປະຈຳ ໄທອວຍພອນວັນຊາດ ຫວຽດນາມ
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຄຳພັນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄຸນຄ່າຂອງການພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ທ່ານຫວັງວ່າ ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດຈະສືບຕໍ່ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນນ້ຳໃຈສະໜິດຕິດພັນ ແລະ ມູນເຊື້ອຮັກແພງກັນ ລະຫວ່າງສອງຊາດ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ໄທ ຟານຈີແທັງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄວາມປາດຖະໜາຂອງ ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມທີ່ ໄດ້ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ ຖານອ້າຍນ້ອງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຕື່ມອີກ, ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (5/9/1962 – 5/9/2022) ແລະ 45 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ (18/7/1977 – 18/7/2022) ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງໃນຕະຫຼອດການອີກດ້ວຍ. ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຄຽງບ່າຄຽງໄຫລ່ກັບ ລາວຜ່ານຜ່າທຸກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍ ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ພ້ອມກັນພັດທະນາ, ນຳເອົາຊີວິດທີ່ອີ່ມໜຳສຳລານ, ສົມບູນພູນສຸກ ມາໃຫ້ປະຊາຊົນສອງປະເທດ.