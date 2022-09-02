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ຂ່າວສານ

ສະ​ຖານ​ທູດ ລາວ ປະ​ຈຳ ໄທ​ອວຍ​ພອນ​ວັນ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 31 ສິງຫາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາວປະຈຳ ໄທ ຄຳພັນ ອັ່ນລາວັນ, ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນສະຖານທູດລາວໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນຢູ່ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ໄທ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 77 ປີແຫ່ງວັນຊາດຫວຽດນາມ.
  ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາວປະຈຳ ໄທ ຄຳພັນ ອັ່ນລາວັນ ມອບຂອງຂັວນໃຫ້ແກ່ ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ໄທ  

ນະທີ່ນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຄຳພັນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄຸນຄ່າຂອງການພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ທ່ານຫວັງວ່າ ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດຈະສືບຕໍ່ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນນ້ຳໃຈສະໜິດຕິດພັນ ແລະ ມູນເຊື້ອຮັກແພງກັນ ລະຫວ່າງສອງຊາດ ຫວຽດນາມ - ລາວ.

ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ໄທ ຟານຈີແທັງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄວາມປາດຖະໜາຂອງ ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມທີ່ ໄດ້ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ ຖານອ້າຍນ້ອງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຕື່ມອີກ, ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (5/9/1962 – 5/9/2022) ແລະ 45 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ (18/7/1977 – 18/7/2022) ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງໃນຕະຫຼອດການອີກດ້ວຍ. ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຄຽງບ່າຄຽງໄຫລ່ກັບ ລາວຜ່ານຜ່າທຸກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍ ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ພ້ອມກັນພັດທະນາ, ນຳເອົາຊີວິດທີ່ອີ່ມໜຳສຳລານ, ສົມບູນພູນສຸກ ມາໃຫ້ປະຊາຊົນສອງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫງວຽນ​ຊວັນ​ຟຸກ: ປະ​ຕ​ິ​ບັດ​ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງຢາກ​ໃຫ້​ຫວຽດ​ນາມມີ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ແຮງ​ກ້າ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫງວຽນ​ຊວັນ​ຟຸກ: ປະ​ຕ​ິ​ບັດ​ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງຢາກ​ໃຫ້​ຫວຽດ​ນາມມີ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ແຮງ​ກ້າ

ທີ່ພິທີ, ທ່ານ Saadi Salama ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ປາແລັດສະຕິນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າຄະນະທຸຕານຸທູດ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ເຖິງວ່າຍັງປະສົບກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງຈາກພະຍາດໂຄວິດ - 19 ແລະ ສະພາບການໂລກຂາດສະຖຽນລະພາບກໍ່ຕາມ ແຕ່ ຫວຽດນາມຍັງບັນລຸຫຼາຍຜົນສຳເລັດທີ່ເປັນໜ້າພາກພູມໃຈ.
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