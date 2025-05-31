ຂ່າວສານ
ສະເໜີຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານສານ ITLOS, ອາຍຸການ 2026 – 2035
ວັນທີ 29 ພຶດສະພາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມສະເໜີທ່ານ ຮສ.ປອ ນາງ ຫງວຽນທິລານແອັງ, ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດ, ຜູ້ຮັບສະໝັກເລືອກຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານສານກົດໝາຍທະເລສາກົນ (ITLOS) ອາຍຸການ 2026 – 2035 ກັບຄະນະທູຕານຸທູດບັນດາປະເທດປະຈຳ ຮ່າໂນ້ຍ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ເລື່ອງເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຫວຽດນາມ ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເຂົ້າ ITLOS ແມ່ນການຕັດສິນໃຈທີ່ຄວາມໝາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນທັດສະນະສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ຖືກົດໝາຍສາກົນເປັນສຳຄັນ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າວຽກງານລວມຂອງປະຊາຄົມສາກົນ. ການສະເໜີນີ້ກໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຊຸກຍູ້ລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ ກໍຄືຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ ແລະ ບົດບາດຂອງແມ່ຍິງໃນບັນດາລະບອບລະບຽບການສາກົນ.
ຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະທູຕານຸທູດບັນດາປະເທດໄດ້ຕີລາຄາສູງຄວາມຕັດສິນໃຈຮັບສະໝັກເລືອກຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ, ລະດັບວິຊາສະເພາະ, ບົດຮຽນຂອງຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອວຍພອນໃຫ້ ຫວຽດນາມ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການສະເໜີສຳຄັນດັ່ງກ່າວ.