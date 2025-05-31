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ຂ່າວສານ

ສະເໜີຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານສານ ITLOS, ອາຍຸການ 2026 – 2035

ເລື່ອງເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຫວຽດນາມ ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເຂົ້າ ITLOS ແມ່ນການຕັດສິນໃຈທີ່ຄວາມໝາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນທັດສະນະສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ຖືກົດໝາຍສາກົນເປັນສຳຄັນ.
ທ່ານ ຮສ.ປອ ນາງ ຫງວຽນທິລານແອັງ (ພາບ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ)

ວັນທີ 29 ພຶດສະພາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມສະເໜີທ່ານ ຮສ.ປອ ນາງ ຫງວຽນທິລານແອັງ, ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດ, ຜູ້ຮັບສະໝັກເລືອກຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານສານກົດໝາຍທະເລສາກົນ (ITLOS) ອາຍຸການ 2026 – 2035 ກັບຄະນະທູຕານຸທູດບັນດາປະເທດປະຈຳ ຮ່າໂນ້ຍ.

        ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ເລື່ອງເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຫວຽດນາມ ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເຂົ້າ ITLOS ແມ່ນການຕັດສິນໃຈທີ່ຄວາມໝາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນທັດສະນະສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ຖືກົດໝາຍສາກົນເປັນສຳຄັນ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າວຽກງານລວມຂອງປະຊາຄົມສາກົນ. ການສະເໜີນີ້ກໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຊຸກຍູ້ລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ ກໍຄືຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ ແລະ ບົດບາດຂອງແມ່ຍິງໃນບັນດາລະບອບລະບຽບການສາກົນ.

        ຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະທູຕານຸທູດບັນດາປະເທດໄດ້ຕີລາຄາສູງຄວາມຕັດສິນໃຈຮັບສະໝັກເລືອກຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ, ລະດັບວິຊາສະເພາະ, ບົດຮຽນຂອງຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອວຍພອນໃຫ້ ຫວຽດນາມ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການສະເໜີສຳຄັນດັ່ງກ່າວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ Shangri-La ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ຂອງ ອາ​ຊີ-ປາ​ຊີ​ຟິກ

ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ Shangri-La ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ຂອງ ອາ​ຊີ-ປາ​ຊີ​ຟິກ

ການໂອ້ລົມສົນທະນາ Shangri-La ປີນີ້ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 30 ພຶດສະພາຫາວັນທີ 1 ມິຖຸນາ ໃນສະພາບການເພີ່ມຄວາມຂາດສະຖຽນລະພາບດ້ານພູມສາດການເມືອງ ກໍ່ຄືບັນດາປັດໄຈຄວາມໝັ້ນຄົງແບບເກົ່າ ແລະ ແບບໃໝ່ ຊື່ງໄດ້ກໍ່ຄວາມກົດດັນໃຫ່ຍຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ.
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