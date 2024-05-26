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ຂ່າວສານ

ສະເໜີຕໍ່ຜູ້ອ່ານກ່ຽວກັບປື້ມຕ່າງປະເທດເຫຼັ້ມທຳອິດກ່ຽວກັບເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ

ປື້ມເຫຼັ້ມນີ້ໄດ້ແນະນຳບັນດາໄລຍະທາງຕົ້ນຕໍໃນພາລະກິດແຫ່ງການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ດ້ວຍບັນດາຂໍ້ມູນລະອຽດ ກ່ຽວກັບຄາວເຍົາໄວ ແລະ ຊຸມວັນເດືອນປີຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ຕະຫຼອດຮອດໄລຍະປະຈຸບັນ
ນັກປະພັນ Cho Chul-hyeon (ພາບ:Trường Giang/TTXVN)

ສ ເກົາຫຼີ ຫາກໍ່ສະເໜີຕໍ່ຜູ້ອ່ານກ່ຽວກັບປື້ມທີ່ມີຫົວຂໍ້ວ່າ “ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ” ຂອງນັກປະພັນ Cho Chul-hyeon. ນີ້ແມ່ນປື້ມເຫຼັ້ມທຳອິດໄດ້ພິມຈຳໜ່າຍສະເພາະກ່ຽວກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຢູ່ ສ ເກົາຫຼີ ກໍ່ຄືຢູ່ໃນໂລກ.

ປື້ມເຫຼັ້ມນີ້ໄດ້ແນະນຳບັນດາໄລຍະທາງຕົ້ນຕໍໃນພາລະກິດແຫ່ງການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ດ້ວຍບັນດາຂໍ້ມູນລະອຽດ ກ່ຽວກັບຄາວເຍົາໄວ ແລະ ຊຸມວັນເດືອນປີຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ຕະຫຼອດຮອດໄລຍະປະຈຸບັນ, ຊຶ່ງມີບໍ່ເທົ່າໃດຄົນຮູ້ຈັກ. ພ້ອມນັ້ນ, ມີຫຼາຍບົດໜັງສືພິມຂອງເພີ່ນຂຽນໃນເວລາເປັນນັກຂ່າວບັນນາທິການໃຫ້ວາລະສານກອມມູນິດ, ກະບອກສຽງຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ກໍ່ໄດ້ແນະນຳລະອຽດ.

ຕາມນັກປະພັນ Cho Chul-hyeon ແລ້ວ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ມີຄວາມດຶງດູດພິເສດ, ຍ້ອນວ່າເພິ່ນແມ່ນການນຳໄດ້ເລີ່ມແຕ່ຂະແໜງວັນນະຄະດີ - ເຊິ່ງຫາຍາກໃນວົງການການນຳໃນໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມະຕິເລກທີ 43 ກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໄດ້ນຳມາເຊິ່ງປະສິດທິຜົນ

ມະຕິເລກທີ 43 ກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໄດ້ນຳມາເຊິ່ງປະສິດທິຜົນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ພຶດສະພາ, ສືບຕໍ່ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາ ແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 15, ບັນດາ ສ.ສ.ຊ ໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບບົດລາຍງານຂອງຄະນະຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຮ່າງມະຕິຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບໝາກຜົນການຕິດຕາມກວດກາຫົວເລື່ອງ “ການປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 43 ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍປີການເງິນ, ເງິນຕາເພື່ອໜູນຊ່ວຍໂຄງການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບບາງໂຄງການສຳຄັນຂອງຊາດຮອດທ້າຍປີ 2023”.
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