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ຂ່າວສານ

ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 8 ປີແຫ່ງວັນສ້າງກົນໄກຮ່ວມມື ແມ່ນ້ຳຂອງ - ລ້ານຊ້າງ

ທ່ານ U Than Swe, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບດ້ານການທູດຂອງອຳນາດການປົກຄອງ ມຽນມາ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດຂອງ MLC ໃນເລື່ອງຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ.
ທີ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ (ພາບ :TTXVN)

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 8 ປີແຫ່ງວັນສ້າງກົນໄກຮ່ວມມື ແມ່ນ້ຳຂອງ - ລ້ານຊ້າງ (MLC) ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Nay Pyi Taw, ປະເທດ ມຽນມາ. ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການມີຜູ້ຕາງໜ້າອົງການການທູດບັນດາປະເທດ ລາວ, ໄທ, ກຳປູເຈຍ, ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ມຽນມາ, ພ້ອມກັບແຂກຖືກເຊີນເກືອບ 200 ຄົນ.

ກ່າວເຫັນທີ່ເຫດການ, ທ່ານ U Than Swe, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບດ້ານການທູດຂອງອຳນາດການປົກຄອງ ມຽນມາ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດຂອງ MLC ໃນເລື່ອງຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ. ທ່ານຢືນຢັນວ່າ, ດ້ວຍຖານະເປັນປະທານຮ່ວມ MLC, ມຽນມາຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ເພື່ອຊຸກຍູ້ MLC ຫຼາຍກວ່າອີກໃນອະນາຄົດ.

ກົນໄກຮ່ວມມື MLC ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນແຕ່ປີ 2015 ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທັງ 6 ປະເທດເຂດແຄ້ມແມ່ນ້ຳຂອງ, ລວມມີ: ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ, ໄທ, ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ. ກົນໄກດັ່ງກ່າວໄດ້ກາຍເປັນແບບຢ່າງຮ່ວມມືເປັນເອກະລັກສະເພາະຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ຕໍ່ກຳລັງແຮງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຂອງພາກພື້ນ, ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມເຂດອະນຸພາກພື້ນ, ຮັດແຄ້ບໄລຍະຫ່າງການພັດທະນາລະຫວ່າງບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຫດ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ຢູ່ ມົດ​ສະ​ກູ: ລັດ​ເຊຍ​ກັກ​ຕົວ​ເປົ້າ​ໝາຍ​​ທີ່​ຕ້ອງສົງ​ໄສ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ ໃຫ້​ແກ່ ຄົນ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ

ເຫດ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ຢູ່ ມົດ​ສະ​ກູ: ລັດ​ເຊຍ​ກັກ​ຕົວ​ເປົ້າ​ໝາຍ​​ທີ່​ຕ້ອງສົງ​ໄສ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ ໃຫ້​ແກ່ ຄົນ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ

ຄະນະກຳມະການສືບສວນ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ປະກາດວ່າ ໄດ້ກັກຕົວເປົ້າໝາຍທີ່ຖືກກ່າວຫາໜູນຊ່ວຍດ້ານການເງິນ ໃຫ້ແກ່ຄົນບຸກໂຈມຕີ ໂຮງລະຄອນ Crocus City Hall ຢູ່ຊານເມືອງ ມົດສະກູ ໃນວັນທີ 22 ມີນາ.
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