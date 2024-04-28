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ຂ່າວສານ

ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 10 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກຸ່ມທິວທັດທຳມະຊາດ ຈ່າງອານ ຊຶ່ງ UNESCO ຮັບຮອງແມ່ນມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ແລະ ທຳມະຊາດໂລກ

ກຸ່ມ ທິວທັດທຳມະຊາດ ຈ່າງອານ ແມ່ນຈຸດເດັ່ນພິເສດຂອງທຳມະຊາດ, ປະຊາຊົນ ນິງບິ່ງ, ໂດຍໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ UNESCO ຮັບຮອງແມ່ນມໍລະດົກວັດທະນະທຳທຳມະຊາດໂລກປີ 2024.
ພາບປະກອບ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 26 ເມສາ, ຢູ່ແຂວງ ນິງບິ່ງ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ນິງບິ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 10 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກຸ່ມທິວທັດທຳມະຊາດ ຈ່າງອານ ຊຶ່ງອົງການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງ ສປຊ (UNESCO) ຮັບຮອງເປັນມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ແລະ ທຳມະຊາດໂລກ (2014 – 2024).

ທີ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຈ່າງອານ - ເພັດແດນ ຫວຽດ”, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລືວກວາງ, ເນັ້ນໜັກວ່າ: ກຸ່ມ ທິວທັດທຳມະຊາດ ຈ່າງອານ ແມ່ນຈຸດເດັ່ນພິເສດຂອງທຳມະຊາດ, ປະຊາຊົນ ນິງບິ່ງ, ໂດຍໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ UNESCO  ຮັບຮອງແມ່ນມໍລະດົກວັດທະນະທຳທຳມະຊາດໂລກປີ 2024. ກຸ່ມທິວທັດນີ້ແມ່ນມໍລະດົກປະສົມແຫ່ງທຳອິດຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມີຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍແຜ່ຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈອຸ້ມຊູຊ່ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນແລະກັນ

ມີຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍແຜ່ຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈອຸ້ມຊູຊ່ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນແລະກັນ

ຈຸດພົ້ນເດັ່ນນອນໃນບັນດາລາຍການ “ການເດີນທາງມະນຸດສະທຳ - ມອບສົ່ງຄວາມຮັກ” ແມ່ນພິທີປຸກລະດົມເດືອນມະນຸດສະທຳລະດັບຊາດປີ 2024
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