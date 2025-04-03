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ຂ່າວສານ

ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າວາງພວງມາລາ ໄວ້ອາໄລ ສະຫາຍ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ

ສາະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ເພື່ອສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ການປະກອບສ່ວນຂອງ ສະຫາຍ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາສາຍພົວພັນອັນສະໜິດສະໜົມ, ໜັກແໜ້ນ ຫວຽດນາມ-ລາວ, ພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ຕັດສິນໃຈຈະຈັດພິທີໄວ້ອາໄລແຫ່ງຊາດ.
ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າວາງພວງມາລາ ໄວ້ອາໄລ ອະດີດປະທານພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ອະດີດປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ລາວ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ. (ພາບ: ຖົງເຍີດ/VNA)

ວັນທີ 3 ເມສາ, ໄດ້ຮັບຂ່າວການເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳຂອງ ສະຫາຍ ພົນເອກ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ, ອະດີດປະທານພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ອະດີດປະທານປະເທດ, ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ລາວ, ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ເດີນທາງໄປເຂົ້າຮ່ວມພິທີການໄວ້ອາໄລ ສະຫາຍ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ.

ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ສະແດງຄວາມເສຍໃຈກັບຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງ ອະດີດປະທານພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ອະດີດປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ລາວ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ. (ພາບ: ຖົງເຍີດ/VNA)

ໃນໂອກາດນີ້, ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ຍັງໄດ້ມີການພົບປະກັບສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ແລະ ສະຫາຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ.

ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ພົບປະກັບສະຫາຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ. (ພາບ: ຖົງເຍີດ/VNA)

ຕາງໜ້າໃຫ້ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຕໍ່ການຈາກໄປຂອງ ສະຫາຍ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ແລະ ສົ່ງເຖິງບັນດາສະຫາຍຜູ້ນຳຂັ້ນສູງຂອງ ລາວ, ປະຊາຊົນ ລາວ ທັງໝົດ ແລະ ຄອບຄົວຂອງ ສະຫາຍ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ຄຳສະແດງຄວາມເສຍໃຈຢ່າງສຸດຊຶ້ງ.

ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ພົບປະກັບ ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ. (ພາບ: ຖົງເຍີດ/VNA)

ປະຕິບັດໂດຍ: VNA/VNP

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການຊັກທຸງເຄົາລົບສົບແຫ່ງຊາດ ສະຫາຍ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ

ການຊັກທຸງເຄົາລົບສົບແຫ່ງຊາດ ສະຫາຍ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ຕັດສິນໃຈຈັດພິທີໄວ້ອາໄລ ສະຫາຍ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ຕາມພິທີສົບແຫ່ງຊາດ ແຕ່ວັນທີ 4-5 ເມສາ 2025.
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