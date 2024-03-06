Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະດ້ຽນບຽນຝູ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນ 500 ພູດ ແລະ ເງິນສົດມອບໃຫ້ແມ່ ຂອງນັກຮົບທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ຄອບຄົວເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍ, ແມ່ຍິງທຸກຍາກ, ແມ່ຍິງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.
ງານສະແດງຮູບພາບຢູ່ ດຽນບຽນ

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ (7/5/1954 – 7/5/2024), ວັນທີ 5 ມີນາ, ຢູ່ ແຂວງດ້ຽນບຽນ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາບັນດາວິລະຊົນ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ຢູ່ບັນດາເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດຢູ່ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ; ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນບັນດາຄຸນງາມຄວາມດີ, ການອຸທິດສ່ວນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ. ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິມິງເຮືອງ, ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:     

“ນີ້ແມ່ນເຫດການໃຫຍ່ຂອງແມ່ຍິງທົ່ວປະເທດມຸ່ງໄປສູ່ ດຽນບຽນ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ນະຄອນ ດ້ຽນບຽນຝູ ດ້ວຍລາຍການພົວພັນແລກປ່ຽນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສາຍຈິດມິດໃຈທະຫານປະຊາຊົນ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມຢູ່ 5 ຕາແສງ, ຈັດການຮັບສົ່ງເຮືອນແຫ່ງສາຍຈິດມິດໃຈໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະຫະພັນແມ່ຍິງ ທຸກຍາກຢູ່ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ”. 

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນ 500 ພູດ ແລະ ເງິນສົດມອບໃຫ້ແມ່ ຂອງນັກຮົບທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ຄອບຄົວເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍ, ແມ່ຍິງທຸກຍາກ, ແມ່ຍິງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ; ມອບຂອງຂວັນ 20 ພູດ 50 ພູດໃຫ້ເມຍນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ແລະ ອະດິດນັກຮົບ ດຽນບຽນ; ຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ນັກຮົບ ແລະ ລູກຮັກ ຂອງປ້ອມປ້ອງກັນຊາຍແດນດ່ານຊາຍແດນສາກົນ ໄຕຈາງ, ປ້ອມປ້ອງກັນຊາຍແດນ ປາເທີມ ແລະ ສູນອຸປະກະລະສັງຄົມແຂວງ ດ້ຽນບຽນ…       

ແລະກໍ່ໃນຕອນຄ່ຳວັນດຽວກັນ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ຈະຈັດລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນ “ສາຍຈິດມິດໃຈທະຫານປະຊາຊົນຕະຫຼອດໄປ” ຢູ່ ສະໜາມຫຼວງ 7 ພຶດສະພາ, ນະຄອນ ດຽນບຽນຝູ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົ​ນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ລຶວກວາງ: ສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ລະ​ບົບ​ສະ​ໜອງ​ສາ​ກົນ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົ​ນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ລຶວກວາງ: ສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ລະ​ບົບ​ສະ​ໜອງ​ສາ​ກົນ

ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ຖືເປັນສຳຄັນການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ, ຍູ້ແຮງການຫັນປ່ຽນເພື່ອແນໃສ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ ຕ່າງປະເທດທີ່ມາເຄື່ອນໄຫວ, ທຳການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດໃນໄລຍະຍາວຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top