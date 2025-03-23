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ຂ່າວສານ

ສະຫະປະຊາຊາດຄັດຄ້ານ ອິດສະຣາແອັນ ກໍ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂຶ້ນຕື່ມຢູ່ເຂດ ກາຊາ

ບາດກ້າວຂອງຝ່າຍ ອິດສະຣາແອັນ ແມ່ນໄປຝືນກັບບັນດາສິ່ງທີ່ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ Antonio Guterres ໄດ້ຮຽກຮ້ອງເປັນຫຼາຍຄັ້ງຕໍ່ການເຊື່ອມຕໍ່ຄຳສັ່ງຢຸດຍິງຢູ່ເຂດ ກາຊາ ຄືນໃໝ່.
(ພາບປະກອບ: THX/TTXVN)

ວັນທີ 21 ມີນາ, ໂຄສົກສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ Farhan Haq ໄດ້ຄັດຄ້ານເລື່ອງ ອິດສະຣາແອັນ ເປີດກວ້າງບັ້ນການທະຫານຢູ່ເຂດ ກາຊາ, ຖືນີ້ແມ່ນການກະທຳໄປຝືນກັບຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູຄຳສັ່ງຢຸດຍິງຢູ່ເຂດດິນແດນຂອງ ປາແລັດສະຕິນ. ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວ, ທ່ານ Farhan Haq ເນັ້ນໜັກວ່າ ບາດກ້າວຂອງຝ່າຍ ອິດສະຣາແອັນ ແມ່ນໄປຝືນກັບບັນດາສິ່ງທີ່ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ Antonio Guterres ໄດ້ຮຽກຮ້ອງເປັນຫຼາຍຄັ້ງຕໍ່ການເຊື່ອມຕໍ່ຄຳສັ່ງຢຸດຍິງຢູ່ເຂດ ກາຊາ ຄືນໃໝ່. ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນີ້ກໍ່ຢືນຢັນວ່າ, ທຸກຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງສະຫະປະຊາຊາດແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ໜູນຊ່ວຍປະຊາຊົນຢູ່ເຂດ ກາຊາ ທີ່ພວມຖືກໂຈະໄວ້.

ໃນວັນດຽວກັນ, ຂະບວນການ ອິດສະລາມ Hamas ໄດ້ອອກສຽງປະຕິເສດຂ່າວທີ່ຖືວ່າ, ກຳລັງນີ້ໄດ້ຢຸດຕິການຕິດຕໍ່ ຫຼື ເຈລະຈາກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງແລກປ່ຽນນັກໂທດ - ຕົວປະກັນກັບ ອິດສະຣາແອັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາ​ວ​ ມີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາ​ວ​ ມີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ທີ່ການອວຍພອນ, ທ່ານພົນໂທ ເລກວາງມິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ການສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ກ່ອນນີ້ 70 ປີໄດ້ເປີດໜ້າປະຫວັດສາດທີ່ອົງອາດກ້າຫານ, ສ້າງບາດລ້ຽວອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນພາລະກິດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດ, ສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດຂອງປະຊາຊົນລາວ.
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