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ຂ່າວສານ

ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດໜຸ່ມຫວຽດນາມ ຍົກສູງຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນ ບືນຕົວຂຶ້ນສູ່ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 30 ປີແຫ່ງຂະບວນການນັກທຸລະກິດໜຸ່ມຫວຽດນາມ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ຢືນຢັນວ່າ: ຖັນແຖວນັກທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດຫວຽດນາມ ແມ່ນກຳລັງຜະລິດວັດຖຸຕົ້ນຕໍຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດຫວຽດນາມ, ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປັດໄຈທີ່ມີຄວາມໝາຍຕັດສິນຄວາມສຳເລັດຂອງການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝຢ່າງມີໄຊ, ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນ. ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເນັ້ນໜັກວ່າ, ລັດຖະບານຈະສືບຕໍ່ພ້ອມກັບສະມາຄົມນັກທຸລະກິດໜຸ່ມຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງແຂງແຮງ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດໜຸ່ມຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງການໂອ້ລົມສົນທະນາດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ປ່ຽນໃໝ່ ແລະ ບໍ່ປ່ຽນແປງ”. ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ສະເໜີບັນດາວິທີແກ້ໄຂເພື່ອແນໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງຮ່ວມສຳພັນ ເຄືອຂ່າຍນັກທຸລະກິດໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຄືອຂ່າຍນັກທຸລະກິດໜຸ່ມໃນທົ່ວໂລກ. 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ມຸ່ງໄປເຖິງໄລຍະທາງພັດທະນາໃໝ່

ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ມຸ່ງໄປເຖິງໄລຍະທາງພັດທະນາໃໝ່

ການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໄດ້ຜ່ານເຄິ່ງສະຕະວັດ ແລະ ພວມຢູ່ໃນໄລຍະດີງາມທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ.
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ບໍລິການຮູບພາບ


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