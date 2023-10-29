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ຂ່າວສານ

ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຮັບຮອງເອົາມະຕິຮຽກຮ້ອງຢຸດຍິງລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອນ ແລະ ຮາມາດ ໃນທັນທີ

ມະຕິໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງສ້າງຄຳສັ່ງຢຸດຍິງ “ໃນທັນທີ ແລະ ຍືນຍົງ ເພື່ອຈຸດປະສົງມະນຸດສະທຳ” ລະຫວ່າງກຳລັງປະກອບອາວຸດ ອິດສະຣາແອນ ແລະ ຂະບວນການ ອິດສະລາມ ຮາມາດ ຂອງ ປາແລດສະຕິນ.
ກອງປະຊຸມຂອງ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ກ່ຽວກັບການປະທະກັນຢູ່ ຊາກາ (ພາບປະກອບ THX/TTXVN )

ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ຕຸລາ, ຢູ່ ນິວຢອກ, ປະເທດ ອາເມລິກາ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ອິດສະຣາແອນ ແລະ ຮາມາດ ຢຸດຍິງ.

ມະຕິດັ່ງກ່າວໂດຍ ຈໍແດນ ອຸປະຖຳ ໂດຍ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຮັບຮອງເອົາດ້ວຍຈຳນວນບັດສະໜັບສະໜູນ 120 ບັດ, ບັດຕ້ານ 14 ບັດ ແລະ ບັດຂາວ 45 ບັດ. ມະຕິໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງສ້າງຄຳສັ່ງຢຸດຍິງ “ໃນທັນທີ ແລະ ຍືນຍົງ ເພື່ອຈຸດປະສົງມະນຸດສະທຳ” ລະຫວ່າງກຳລັງປະກອບອາວຸດ ອິດສະຣາແອນ ແລະ ຂະບວນການ ອິດສະລາມ ຮາມາດ ຂອງ ປາແລດສະຕິນ. ມະຕິກໍ່ຮຽກຮ້ອງທຸກໆຝ່າຍເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ, ປ່ອຍຕົວເປັນອິດສະຫຼະໃນທັນທີ ແລະ ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂໃຫ້ທຸກຕົວປະກັນ, ພ້ອມທັງຮັບປະກັນການສະໜອງບັນດາເຄື່ອງຂອງທີ່ຈຳເປັນ “ຕໍ່ເນື່ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ບໍ່ຖືກກີດຂວາງ” ເຖິງປະຊາຊົນພວມຖືກຕົກຄ້າງຢູ່ພາກພື້ນ ໃນສະພາບການມີຂ່າວວ່າ ອິດສະຣາແອນ ໄດ້ເປີດກ້ວາງການເຄື່ອນໄຫວທາງບົກ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຖິ້ມລະເບີດຢູ່ເຂດກາຊາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການປະທະກັນຢູ່ເຂດ ກາຊາ ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ

ການປະທະກັນຢູ່ເຂດ ກາຊາ ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ

ແຈ້ງການຂອງກຳລັງປ້ອງກັນຕົວ ອິດສະຣາແອນ (IDF) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບັນດາການບຸກໂຈມຕີ ໄດ້ມ້າງເພທຳລາຍຫຼາຍເປົ້າໝາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບັນຊາການຂັ້ນສູງຂອງຂະບວນການອິດສະລາມ ຮາມາດ ຫຼາຍຄົນຖືກບາດເຈັບ
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