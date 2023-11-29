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ຂ່າວສານ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ)

ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ດ້ວຍຄວາມເຫັນດີຈາກສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ 465/469 ທ່ານ.
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) (ພາບ: quochoi.vn)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ພະຈິກ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ດ້ວຍຄວາມເຫັນດີຈາກສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ 465/469 ທ່ານ (ເທົ່າກັບ 94,13% ຈຳນວນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ). ກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບ, ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນບຸກຄົນໃນການດຳເນີນທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບ. ກົດໝາຍຈະເລີ່ມມີຜົນສັກສິດແຕ່ວັນທີ 01 ມັງກອນ 2025.  

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ເມື່ອສະເໜີບົດລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ບາງບັນຫາໃຫຍ່ກ່ຽວກັບການຮັບເອົາຄຳເຫັນ, ອະພິປາຍ, ດັດປັບຮ່າງກົດໝາຍ, ທ່ານປະທານກຳມາທິການເສດຖະກິດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວູຮົ່ງແທັງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍດຳເນີນທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ແມ່ນໄດ້ຮັບຄຳເຫັນຈາກສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາຄຳເຫັນສະເໜີຂອງລັດຖະບານ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ພະຈິກນີ້ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ, ໄດ້ດຳເນີນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ (1973-2023) . ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ພັນລະຍາ, ເຈົ້າຈັກກະພັດ ຍີ່ປຸ່ນ Akishino ແລະ ເຈົ້າຍິງ, ປະທານສະພາຕ່ຳ ຍີ່ປຸ່ນ Nukaga Fukushiro, ພ້ອມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຫວຽດນາມ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ອີກຫຼາຍທ່ານ.
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