ຂ່າວສານ
ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ຈະຈັດການຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມຕາມ 4 ໝວດຂົງເຂດ
ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ສະພາແຫ່ງຊາດຈະດຳເນີນການຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມໃນໄລຍະເວລາ 2,5 ວັນ. ສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍ່ຈະດຳເນີນການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດ ຂອງບັນດາອົງການ ສຳລັບ10 ມະຕິ ສະບັບກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາບັນດາຫົວເລື່ອງ ແລະ ຄຳຊັກຖາມ ທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນອາຍຸການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ທີ XIV ແລະ XV. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ຄຳເຫັນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ຖືວ່າ ການແລກປ່ຽນ, ປຶກສາຫາລື ທີ່ການເຮັດວຽກ ຈະຊ່ວຍຊອກຫາວິທີການຊັກຖາມທີ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດ, ຈາກນັ້ນ ກໍ່ປະກອບສ່ວນຍົກສູງປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນໃນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ. ເປົ້າໝາຍຂອງການເຄື່ອນໄຫວ ຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນດ້ວຍໝາກຜົນທີ່ປະຕິບັດໄດ້, ພ້ອມທັງຕີລາຄາບັນດາວຽກງານທີ່ຕ້ອງຖອດຖອນມາໄດ້ບົດຮຽນປະສົບການ, ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດການຕິດຕາມກວດມຢູ່ລະດັບສູງທີ່ສຸດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ. ຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາ, ບັນດາອົງການກໍ່ຊອກຫາວິທີການເໝາະສົມ, ຕິດແທດສະພາບການປະຕິບັດຕົວຈິງ, ຕິດແທດກັບການຊີ້ນຳນຳພາຂອງພັກ, ນຳປະເທດຊາດຜ່ານຜ່າໄລຍະປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສືບຕໍ່ພັດທະນາ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະຈັດຕັ້ງການຊັກຕາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຕາມຖາມ 4 ໝວດຂົງເຂດ: ເສດຖະກິດສັງລວມ - ມະຫາພາກ, ເສດຖະກິດຂະແໜງ; ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ, ຕຸລາການ, ວຽກງານການເມືອງພາຍໃນ, ການກວດສອບແຫ່ງລັດ.