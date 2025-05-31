ຂ່າວສານ
ສະພາແຫ່ງຊາດສິ້ນສຸດຄັ້ງທີ 1 ກອງປະຊຸມເທື່ອທີ 9: ສຳເລັດບັນດາເນື້ອໃນໃຫຍ່ໂດຍພື້ນຖານ
ໃນອາທິດຜ່ານມາ, ຄັ້ງທີ 1 ຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15 ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງພາຍຫຼັງເຮັດວຽກມາເປັນເວລາ 22 ວັນ. ດ້ວຍຈິດໃຈຮີບເຮັງ, ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ມີຫຼາຍເນື້ອໃນໃຫຍ່ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດໂດຍພື້ນຖານ, ໃນນັ້ນ, ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນບັນດາເນື້ອໃນແກ້ໄຂຈຸດອຸດຕັນດ້ານລະບອບລະບຽບການ.
ກອງປະຊຸມເທື່ອທີ 9 ແມ່ນກອງປະຊຸມມີລັກສະນະປະຫວັດສາດ. ນີ້ແມ່ນກອງປະຊຸມມີເວລາແກ່ຍາວທີ່ສຸດນັບແຕ່ຕົ້ນຊຸດທີ 15 ດ້ວຍປະລິມານໜ້າວຽກເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຍິ່ງໃນການສຸມໃສ່ສ້າງ ແລະ ຫັນບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ມະຕິຂອງພັກເປັນລະບອບລະບຽບການ. ສະນັ້ນ, ນັບແຕ່ຊຸມມື້ທຳອິດຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ສະຫງວນເວລາເຮັດວຽກນັບທັງວັນພັກການ, ບັນດາກຳມາທິການໄດ້ຍາດເວລາຈັດກອງປະຊຸມໃນຕອນຄ່ຳເພື່ອຮັບປະກັບຄວາມຄືບໜ້າ.
ເນື້ອໃນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນວຽກງານສ້າງ, ດັດປັບ ແລະ ປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະທຳມະນູນ, ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໂຄງການສ້າງກົດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້. ເມື່ອຕີລາຄາຄຸນນະພາບກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ທ່ານນາງ ຈິ້ງທິຕູແອັງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຄະນະແຂວງ ເລິມດົ່ງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ຜ່ານການເຮັດວຽກເປັນເວລາເກືອບ 4 ອາທິດ ດ້ວຍຈິດໃຈຕັ້ງໜ້າ, ມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດລາຍການ. ນັ້ນແມ່ນຜັນຂະຫຍາຍການຮັບຮອງເອົາບັນດາມະຕິສະບັບຕ່າງໆຂອງກົມການເມືອງ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ການປະຕິຮູບລະບອບລະບຽບການ, ກໍຄືມະຕິສະບັບຕ່າງໆຄື ມະຕິເລກທີ 68 ກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດເອກະຊົນ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວປະກອບສ່ວນຜັນຂະຫຍາຍມະຕິສະບັບຕ່າງໆຂອງພັກ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຢ່າງວ່ອງໄວ”.