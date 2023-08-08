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ຂ່າວສານ

ສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ຂັ້ນຕ່າງໆ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດເພີ່ມທະວີພັດທະນານັບມື້ນັບເລິກເຊິ່ງ, ກ້ວາງຂວາງ ແລະ ແທດຈິງກັບ ໄທ.
ການພົບປະລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ

ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ລັດຖະສະພາລະຫວ່າງຊາດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 44 (AIPA 44) ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ສິງຫາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານ ວັນ ມູຫະມັດ ນໍ ມະທາ ປະທານສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນ ໄທ.

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດເພີ່ມທະວີພັດທະນານັບມື້ນັບເລິກເຊິ່ງ, ກ້ວາງຂວາງ ແລະ ແທດຈິງກັບ ໄທ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄທ ສືບຕໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ໄທ, ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ໄທ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນສອງປະເທດຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ.

ສ່ວນທ່ານປະທານສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນ ໄທ ວັນ ມູຫະມັດ ນໍ ມະທາ ໄດ້ຕີລາຄາສູງການປະກອບສ່ວນຂອງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ໄທ ສຳລັບສັງຄົມ ໄທ ແລະ ການພົວພັນມິດຕະພາບລະຫວ່າງສອງປະເທດ; ຢັ້ງຢືນສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ລັດຖະບານ ໄທ ຈະສືບຕໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ທີ່ດຳລົງຊີວິດ, ເຮັດວຽກຢູ່ ໄທ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ AIPA ຄັ້ງທີ 44

ໄຂກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ AIPA ຄັ້ງທີ 44

ທ່ານນາງ Puan Maharani, ປະທານສະພາຜູ້ຕາງໜ້າປະຊາຊົນ ອິນໂດເນເຊຍ (ສະພາຕ່ຳ) ຢັ້ງຢືນວ່າ: AIPA -44 ແມ່ນໂອກາດເພື່ອລັດຖະສະພາບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ອາດສາມາດເພີ່ມທະວີຄຳໝັ້ນສັນຍາຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ, ບັນຫາທົ່ວໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ.
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