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ຂ່າວສານ

ສະພາແຫ່ງຊາດລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍບາງສະບັບ

ສະພາແຫ່ງຊາດກໍ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນະຄອນຫຼວງ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ ບັນດາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການສະຫລຸບເບື້ອງຕົ້ນການທົດລອງການຈັດຕັ້ງຮູບແບບອຳນາດການປົກຄອງຕົວເມືອງຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ.
ສະພາແຫ່ງຊາດ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫໍປະຊຸມໃນວັນທີ 24 ພະຈິກ

ຕາມແຜນການຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ພະຈິກ, ທີ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບັດປະຈຳຕົວ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຮືອນຢູ່ (ສະບັບປັບປຸງ).  

ສະພາແຫ່ງຊາດກໍ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນະຄອນຫຼວງ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ ບັນດາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການສະຫລຸບເບື້ອງຕົ້ນການທົດລອງການຈັດຕັ້ງຮູບແບບອຳນາດການປົກຄອງຕົວເມືອງຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ໝາກຜົນ 3 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດການຈັດຕັ້ງອຳນາດການປົກຄອງຕົວເມືອງຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.

ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ພະຈິກ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບພະຍາກອນນ້ຳ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຮັກສາສຳເນົາ (ສະບັບປັບປຸງ).

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ມຸ່ງໄປເຖິງໄລຍະທາງພັດທະນາໃໝ່

ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ມຸ່ງໄປເຖິງໄລຍະທາງພັດທະນາໃໝ່

ການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໄດ້ຜ່ານເຄິ່ງສະຕະວັດ ແລະ ພວມຢູ່ໃນໄລຍະດີງາມທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ.
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