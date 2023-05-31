ຂ່າວສານ
ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາປັບປຸງບັນດາລະບຽບການກ່ຽວກັບການປ່ອນບັດໄວ້ວາງໃຈສຳລັບຜູ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ ສະພາປະຊາຊົນເລືອກຕັ້ງ ຫຼື ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ພຶດສະພາ, ບັນດາ ສ.ສ.ຊ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV, ໄດ້ຮັບຟັງ ການສະເໜີຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການ ປ່ອນບັດໄວ້ວາງໃຈສຳລັບຜູ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ ສະພາປະຊາຊົນເລືອກຕັ້ງ ຫຼື ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ (ປັບປຸງ) ຫົວໜ້າຄະນະວຽກງານ ສ.ສ.ຊ ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິແທງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ການຮຽບຮຽງຮ່າງມະຕິເພື່ອແນໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບວຽກງານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການປ່ອນບັດໄວ້ວາງໃຈສຳລັບຕຳແໜ່ງການນຳ ຄຸ້ມຄອງໃນລະບົບການເມືອງໃຫ້ເປັນລະບອບກົດໝາຍ. ຮັບປະກັນລັກສະນະຄົບຊຸດຂອງລະບົບກົດໝາຍໃນສະພາບທີ່ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມເຕີມກົດໝາຍຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ມີບັນດາເນື້ອໃນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການປ່ອນບັດໄວ້ວາງໃຈຢູ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນ. ສະນັ້ນ, ການສ້າງຮ່າງມະຕິເພື່ອພິຈາລະນາ, ປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ຮັບຮອງທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 5 ແມ່ນຈຳເປັນທີ່ສຸດ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານ ປ່ອນບັດໄວ້ວາງໃຈທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 6, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV ແລະ ກອງປະຊຸມເມື່ອທ້າຍປີ 2023 ຂອງ ສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນ.
ທີ່ການປຶກສາຫາລືຢູ່ຕາມໜ່ວຍ ກ່ຽວກັບຮ່າງມະຕິ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ສະແດງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມກັບການປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິຜົນໃນການ ປ່ອນບັດໄວ້ວາງໃຈ.