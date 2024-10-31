ຂ່າວສານ
ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືຮ່າງກົດໝາຍຫຼາຍສະບັບ
ໂດຍສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15, ວັນທີ 30 ຕຸລາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືຮ່າງກົດໝາຍຫຼາຍສະບັບ.
ໃນຕອນເຊົ້າ, ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືຢູ່ຕາມໜ່ວຍກ່ຽວກັບ: ຮ່າງກົດໝາຍປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງຂໍ້ມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຜັງເມືອງ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຕາມຮູບແບບພາກລັດ - ເອກະຊົນ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະມູນ; ຮ່າງມະຕິກ່ຽວກັບການທົດລອງແກ້ໄຂວັດຖຸຫຼັກຖານ, ຊັບສົມບັດໃນວິວັດການສືບສວນ, ຟ້ອງສານ, ພິພາກສາບາງເຫດການ, ຄະດີອາຍາ…
ຢູ່ບັນດາໜ່ວຍປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງຂໍ້ມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຜັງເມືອງ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສະເໜີຂໍ້ກຳນົດການພົວພັນລະຫວ່າງບັນດາໝວດການວາງແຜນຜັງລະດັບຊາດຮັບປະກັນລັກສະນະເປັນໄປໄດ້, ເປັນເອກະພາບ, ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຄັດທີ່ຮີບດ່ວນໃນຕົວຈິງ.
ກ່ຽວກັບການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງຂໍ້ມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະມູນ, ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ບັນດາຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການປະມູນກ່ອນ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສະເໜີພິຈາລະນາສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຈົ້າຂອງລົງທຶນ, ນັກປະມູນ ເພື່ອໃຫ້ມີຂໍ້ກຳນົດທີ່ສອດຄ່ອງ ແນໃສ່ຮັບປະກັນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງທັງ 2 ຝ່າຍ. ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຜັງເມືອງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຜັງເມືອງ ສະບັບປັບປຸງຕ້ອງຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມລັກສະນະຕໍ່ເນື່ອງ, ສືບທອດຄວາມສະຖຽນລະພາບ, ຂັ້ນຕອນໃນລະບົບວາງແຜນຜັງລະດັບຊາດ. ຮັບປະກັນລັກສະນະເປັນເອກະພາບ, ຄົບຊຸດລະຫວ່າງການວາງແຜນຜັງກັບຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ; ຮັບປະກັນການສົມທົບກັນຄຸ້ມຄອງຂະແໜງ, ຄຸ້ມຄອງຜືນແຜ່ນດິນ, ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ; ຮັບປະກັນຄວາມກົມກຽວລະຫວ່າງຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດ, ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ, ໃນນັ້ນຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດແມ່ນສູງສຸດ”.
ສຳລັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນພາກລັດ - ເອກະຊົນ, ຮ່າງກົດໝາຍເປີດກວ້າງຂົງເຂດລົງທຶນຕາມຮູບແບບພາກລັດ - ເອກະຊົນ (PPP) ແລະ ຫຼຸດລະດັບຂອບເຂດໜ້ອຍສຸດເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂ, ເພີ່ມທະວີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນໃນການປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ຂອງລັດ.
ໃນຕອນບ່າຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບບາງເນື້ອໃນທີ່ຍັງມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງກັນຂອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນອາກາດປະຊາຊົນ.