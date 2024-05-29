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ຂ່າວສານ

ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງສານປະຊາຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນະຄອນຫຼວງ (ສະບັບປັບປຸງ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ພຶດສະພາ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ຍັງມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງກັນຂອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງສານປະຊາຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ).
(ທີ່ກອງປະຊຸມ)

ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ພຶດສະພາ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ຍັງມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງກັນຂອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງສານປະຊາຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ). ຕອນບ່າຍ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ຍັງມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງກັນຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນະຄອນຫຼວງ (ສະບັບປັບປຸງ).

        ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງສານປະຊາຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ) ແນໃສ່ແກ້ໄຂຂໍ້ຕິດຂັດ, ຄົງຄ້າງໃນຕົວຈິງ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບການພິພາກສາ ແລະ ປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງລະບົບສານ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງໃນການປະຕິຮູບຕຸລາການໃນໄລຍະໃໝ່; ຮັບປະກັນລັກສະນະເປັນເອກະພາບໃນລະບົບກົດໝາຍ.

        ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນະຄອນຫຼວງ ໃນວັນທີ 21 ພະຈິກ 2012 ແລະ ມີຜົນສັກສິດແຕ່ວັນທີ 01 ກໍລະກົດ 2013. ນີ້ແມ່ນເອກະສານນິຕິກຳສຳຄັນ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜ່ານ 10 ປີທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນະຄອນຫຼວງ, ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນະຄອນຫຼວງ (ສະບັບປັບປຸງ) ເພື່ອເພີ່ມລັກສະນະເປັນເຈົ້າການ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ ແລະ ສ້າງລະບົບການເມືອງຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ ໃຫ້ມີຄວາມກະທັດລັດ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນຢ່າງແທ້ຈິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຢ້ຽມ​ຢາມ, ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່ແຂວງ ນິງ​ບິງ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຢ້ຽມ​ຢາມ, ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່ແຂວງ ນິງ​ບິງ

ເປົ້າໝາຍສັງລວມກ່ຽວກັບແຜນຜັງແຂວງ ແມ່ນຮອດປີ 2030, ນິງບິງ ຈະແມ່ນແຂວງທີ່ຢູ່ໃນລະດັບດີ, ແມ່ນຂົ້ນເຕີບໂຕຂອງບັນດາແຂວງຢູ່ທາງທິດໃຕ້ ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ, ບັນລຸບັນດາມາດຖານຂອງນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ ໂດຍພື້ນຖານ.
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