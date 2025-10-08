Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສະພາບນ້ຳແກ່ງຖ້ວມມີການຜັນແປຢ່າງສັບສົນຢູ່ບັນດາແຂວງທາງພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ ຍ້ອນຝົນຕົກໜັກພາຍຫຼັງພາຍຸ

ສະພາບຝົນຕົກໜັກແກ່ຍາວແຕ່ຕອນຄ່ຳວັນທີ 06 ຕຸລາ ພາຍຫຼັງພາຍຸ Matmo ເຮັດໃຫ້ສະພາບນ້ຳແກ່ງຖ້ວມເກີດຂຶ້ນໃນວົງກວ້າງຢູ່ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນທາງພາກເໜືອ, ພິເສດແມ່ນແຂວງ ທາຍງວຽນ.
ສະພາບນ້ຳແກ່ງຖ້ວມເກີດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງ ທາຍງວຽນ (ພາບ: VGP)

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 06 – 07 ຕຸລາ, ແຂວງ ທາຍງວຽນ ເກີດຝົນຕົກໜັກ. ຕາມຕົວເລກໂດຍອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນສະໜອງ, ໄລ່ຮອດຕອນຄ່ຳວັນທີ 07 ຕຸລາ, ມີຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 3 ຄົນເສຍຊີວິດຍ້ອນນ້ຳໄຫຼຊູ, 3 ຄົນຫາຍສາບສູນ, ມີເຮືອນຫຼາຍຫຼັງຖືກຈົມນ້ຳເລິກແຕ່ 1 – 2 ມ. ມີພະນັກງານ, ນັກຮົບບັນດາກຳລັງປະກອບອາວຸດແຂວງ ທາຍງວຽນ ພ້ອມກັບກຳລັງຢູ່ກັບທີ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນໄປຍັງເຂດປອດໄພຢ່າງທັນການ. ທ່ານ ນົງມິນງວຽນ, ເລຂາຄະນະພັກຕາແສງ ນາຣີ, ແຂວງ ທາຍງວຽນ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ດ້ວຍວຽກງານກູ້ໄພກູ້ຊີບ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະສືບຕໍ່ກວດກາບັນດາຄອບຄົວ, ສ່ວນບຸກຄົນຍັງບໍ່ທັນເຫັນດີຍົກຍ້າຍ ເພື່ອສືບຕໍ່ຊວນເຊື່ອຍົກຍ້າຍອອກຈາກເຂດຖືກນ້ຳແກ່ງຖ້ວມ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງປາຍກ່າວເຕືອນ ແລະ ຈັດສົ່ງກຳລັງປະຈຳຢູ່ບັນດາເຂດມີຄວາມສ່ຽງສູງ ບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ພາຫະນະໄປມາ ແນໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຢ່າງສິ້ນເຊິ່ງ…”

ຢູ່ ລ້າງເຊີນ, ອຳນາດການປົກຄອງໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ມີປະຊາຊົນກວ່າ 100 ຄົນໄດ້ຍົກຍ້ານເຖິງເຂດປອດໄພ ພາຍຫຼັງເຄື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ບັກແຄ 1 ຖືກແຕກໃນວັນທີ 07 ຕຸລາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປິດກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 13 ຂອງ​ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ຊຸດ​ທີ XIII

ປິດກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 13 ຂອງ​ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ຊຸດ​ທີ XIII

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 08 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 13 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຕອນເຊົ້າວັນທີ 08 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 13 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XIII ໄດ້ອັດລົງພາຍຫຼັງເຮັດວຽກມາເປັນເວລາ 2 ວັນດ້ວຍຫຼາຍໝາກຜົນສຳຄັນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top