ສະພາບນ້ຳແກ່ງຖ້ວມມີການຜັນແປຢ່າງສັບສົນຢູ່ບັນດາແຂວງທາງພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ ຍ້ອນຝົນຕົກໜັກພາຍຫຼັງພາຍຸ
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 06 – 07 ຕຸລາ, ແຂວງ ທາຍງວຽນ ເກີດຝົນຕົກໜັກ. ຕາມຕົວເລກໂດຍອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນສະໜອງ, ໄລ່ຮອດຕອນຄ່ຳວັນທີ 07 ຕຸລາ, ມີຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 3 ຄົນເສຍຊີວິດຍ້ອນນ້ຳໄຫຼຊູ, 3 ຄົນຫາຍສາບສູນ, ມີເຮືອນຫຼາຍຫຼັງຖືກຈົມນ້ຳເລິກແຕ່ 1 – 2 ມ. ມີພະນັກງານ, ນັກຮົບບັນດາກຳລັງປະກອບອາວຸດແຂວງ ທາຍງວຽນ ພ້ອມກັບກຳລັງຢູ່ກັບທີ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນໄປຍັງເຂດປອດໄພຢ່າງທັນການ. ທ່ານ ນົງມິນງວຽນ, ເລຂາຄະນະພັກຕາແສງ ນາຣີ, ແຂວງ ທາຍງວຽນ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ດ້ວຍວຽກງານກູ້ໄພກູ້ຊີບ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະສືບຕໍ່ກວດກາບັນດາຄອບຄົວ, ສ່ວນບຸກຄົນຍັງບໍ່ທັນເຫັນດີຍົກຍ້າຍ ເພື່ອສືບຕໍ່ຊວນເຊື່ອຍົກຍ້າຍອອກຈາກເຂດຖືກນ້ຳແກ່ງຖ້ວມ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງປາຍກ່າວເຕືອນ ແລະ ຈັດສົ່ງກຳລັງປະຈຳຢູ່ບັນດາເຂດມີຄວາມສ່ຽງສູງ ບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ພາຫະນະໄປມາ ແນໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຢ່າງສິ້ນເຊິ່ງ…”
ຢູ່ ລ້າງເຊີນ, ອຳນາດການປົກຄອງໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ມີປະຊາຊົນກວ່າ 100 ຄົນໄດ້ຍົກຍ້ານເຖິງເຂດປອດໄພ ພາຍຫຼັງເຄື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ບັກແຄ 1 ຖືກແຕກໃນວັນທີ 07 ຕຸລາ.