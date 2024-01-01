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ຂ່າວສານ

ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ໂຮມປະຊຸມດ່ວນກ່ຽວກັບການປະທະກັນລະຫວ່າງລັດເຊຍ - ຢູແກຼນ

ທ່ານ Khaled Khiari, ຜູ້ຊ່ວຍວຽກຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ຮັບຜິດຊອບບັນຫາການເມືອງ ແລະ ສ້າງສັນຕິພາບ, ເນັ້ນໜັກວ່າ: ສປຊ ກ່າວປະນາມທຸກໆການບຸກໂຈມຕີ ແນໃສ່ບັນດານະຄອນ, ເທດສະບານ, ບ້ານແຫ່ງຕ່າງໆຢູ່ ຢູແກຼນ ກໍ່ຄືສະຫະພັນລັດເຊຍ.
ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ໂຮມປະຊຸມດ່ວນກ່ຽວກັບການປະທະກັນລະຫວ່າງລັດເຊຍ - ຢູແກຼນ (ພາບ:ສຳນັກຂ່າວສານຊິນຮວາ/TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ທັນວາ (ຕາມເວລາ ນິວຢອກ), ຕາມຂໍ້ສະເໜີຂອງລັດເຊຍ, ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ໄດ້ໂຮມວາລະປະຊຸມດ່ວນເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາການຜັນແປໃໝ່ໃນການປະທະກັນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ - ຢູແກຼນ.

ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ, ທ່ານ Khaled Khiari, ຜູ້ຊ່ວຍວຽກຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ຮັບຜິດຊອບບັນຫາການເມືອງ ແລະ ສ້າງສັນຕິພາບ, ເນັ້ນໜັກວ່າ: ສປຊ ກ່າວປະນາມທຸກໆການບຸກໂຈມຕີ ແນໃສ່ບັນດານະຄອນ, ເທດສະບານ, ບ້ານແຫ່ງຕ່າງໆຢູ່ ຢູແກຼນ ກໍ່ຄືສະຫະພັນລັດເຊຍ. ທ່ານ Khaled Khiari ຢັ້ງຢືນບັນດາການກະທຳບຸກໂຈມຕີ ເພື່ອແນໃສ່ສາມັນຊົນ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງພົນລະເຮືອນ ລະເມີດກົດໝາຍມະນຸດສະທຳສາກົນ ແມ່ນບໍ່ອາດຮັບຮູ້ໄດ້ ແລະ ຕ້ອງຢຸດຕິໃນທັນທີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງ​ເກິ​ນ​ເທີ ກາຍ​ເປັນ​ນະ​ຄອນ​ທັນ​ສະ​ໄໝ, ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ສີ​ສັນ ເຂດ​ທົ່ງ​ພຽງ​ແມ່​ນຳ​ຂອງ​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ ຫວຽດ​ນາມ

ສ້າງ​ເກິ​ນ​ເທີ ກາຍ​ເປັນ​ນະ​ຄອນ​ທັນ​ສະ​ໄໝ, ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ສີ​ສັນ ເຂດ​ທົ່ງ​ພຽງ​ແມ່​ນຳ​ຂອງ​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ ຫວຽດ​ນາມ

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 20 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງນະຄອນ ເກິ່ນເທີ ກາຍເປັນນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ “1/1/2004 – 1/1/2024” ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 31 ທັນວາ ຢູ່ນະຄອນ ເກິ່ນເທີ.
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