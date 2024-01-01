ຂ່າວສານ
ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ໂຮມປະຊຸມດ່ວນກ່ຽວກັບການປະທະກັນລະຫວ່າງລັດເຊຍ - ຢູແກຼນ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ທັນວາ (ຕາມເວລາ ນິວຢອກ), ຕາມຂໍ້ສະເໜີຂອງລັດເຊຍ, ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ໄດ້ໂຮມວາລະປະຊຸມດ່ວນເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາການຜັນແປໃໝ່ໃນການປະທະກັນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ - ຢູແກຼນ.
ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ, ທ່ານ Khaled Khiari, ຜູ້ຊ່ວຍວຽກຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ຮັບຜິດຊອບບັນຫາການເມືອງ ແລະ ສ້າງສັນຕິພາບ, ເນັ້ນໜັກວ່າ: ສປຊ ກ່າວປະນາມທຸກໆການບຸກໂຈມຕີ ແນໃສ່ບັນດານະຄອນ, ເທດສະບານ, ບ້ານແຫ່ງຕ່າງໆຢູ່ ຢູແກຼນ ກໍ່ຄືສະຫະພັນລັດເຊຍ. ທ່ານ Khaled Khiari ຢັ້ງຢືນບັນດາການກະທຳບຸກໂຈມຕີ ເພື່ອແນໃສ່ສາມັນຊົນ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງພົນລະເຮືອນ ລະເມີດກົດໝາຍມະນຸດສະທຳສາກົນ ແມ່ນບໍ່ອາດຮັບຮູ້ໄດ້ ແລະ ຕ້ອງຢຸດຕິໃນທັນທີ.