ຂ່າວສານ
ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມຮຽກຮ້ອງຍິງຢູ່ເຂດ ກາຊາ ໃນທັນທີໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ
ວັນທີ 27 ສິງຫາ, ມີ 14 ໃນຈຳນວນ 15 ປະເທດສະມາຊິກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມ ໂດຍຢັ້ງຢືນວ່າ ໄພອຶດຫິວຢູ່ເຂດ ກາຊາແມ່ນ “ວິກິດການໂດຍມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ”, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ກ່າວເຕືອນວ່າ ການນຳໃຊ້ຄວາມອຶດຫິວຄືດັ່ງເຄື່ອງມືອາວຸດສົງຄາມ ແມ່ນການກະທຳເກືອດຫ້າມຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມະນຸດສະທຳສາກົນ.
ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາຊາດ, ຍົກເວັ້ນ ອາເມລິກາ, ໄດ້ຮຽກຮ້ອງການຢຸດຍິງໃນທັນທີໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ຕະຫຼອດໄປຢູ່ເຂດ ກາຊາ; ປ່ອຍຕົວປະກັນເປັນອິດສະຫຼະທັງໝົດທີ່ຖືກຂະບວນການ ອິດສະລາມ ຮາມາດ ແລະ ບັນດາກຸ່ມອື່ນຈັບຕົວ; ເພີ່ມທະວີການອຸປະຖຳມະນຸດສະທຳໃຫ້ທົ່ວເຂດດິນແດນນີ້ຢ່າງແຮງ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ອິດສະຣາແອັນ ຍົກເລີກທຸກການຈຳກັດເລື່ອງແຈກຢາຍເຄື່ອງອຸປະຖຳໃນທັນທີໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ.
ໃນວັນດຽວກັນ, ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ບັນດາຄວາມກົດດັນທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປະຊາຄົມສາກົນ, ອິດສະຣາແອັນ ຢືນຢັນວ່າ ຈະບໍ່ຢຸດຕິບັ້ນການທະຫານຢູ່ ກາຊາ ຈົນກວ່າຈະຮອດເວລາໃດທີ່ບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍປັດເຂ່ຍ ຮາມາດສ ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊິງ.