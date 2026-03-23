ຂ່າວສານ
ສະຖານທູດບັນດາປະເທດ ອາຣັບ ແລະ ອິດສະລາມ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຈັດງານບຸນ Eid al-Fitr
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 21 ມີນາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຖານທູດລາຊະອານາຈັກ ຊະອຸດີ ອາຣາເບຍ ເປັນປະທານ, ສົມທົບກັບສະຖານທູດ ອາຣັບ ແລະ ອິດສະລາມ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຈຳນວນໜຶ່ງ (ຄື: ຄູເວດ, ລີບີ, ປາກິດສະຖານ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ…) ຈັດງານບຸນ Eid al-Fitr.
ງານບຸນ Eid al-Fitr ແມ່ນງານບຸນສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງຊາວ ມຸດສະລິມ, ເປັນການສິ້ນສຸດເດືອນບຸນ Ramadan. ວັນບຸນ Eid al-Fitr ມີຄວາມໝາຍຂອງການເຕົ້າໂຮມ, ອະໄພ ແລະ ແບ່ງປັນ, ເມື່ອບັນດາຄອບຄົວເຕົ້າໂຮມກັນ, ມອບຂອງຂວັນ ແລະ ພ້ອມກັບຮັບປະທານບັນດາເຍື່ອງອາຫານພື້ນເມືອງທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ.
ທີ່ເຫດການ, ບັນດາທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໄດ້ແນະນຳຈຸດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ເຍື່ອງອາຫານພື້ນເມືອງທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງປະເທດຕົນໃນໂອກາດງານບຸນ Eid al-Fitr.