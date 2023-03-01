ຂ່າວສານ
ສອງເດືອນຕົ້ນປີນີ້, ຫວຽດນາມ ສົ່ງອອກເກີນດຸນ ກວ່າ 2,8 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ກຸມພາ, ກົມໃຫຍ່ສະຖິຕິ, ກະຊວງການເງິນ ຫວຽດນາມ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນສອງເດືອນຕົ້ນປີນີ້, ຍອດວົງເງິນສົ່ງອອກ, ນຳເຂົ້າສິນຄ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ຄາດວ່າຈະບັນລຸກວ່າ 96 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ, ດຸນການຄ້າຄາດວ່າຈະສົ່ງອອກເກີນດຸນກວ່າ 2,8 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ.
ສອງເດືອນຕົ້ນປີ, ວົງເງິນສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແມ່ນຫຼາຍທີ່ສຸດ, ຄາດວ່າຈະບັນລຸກວ່າ 13 ຕື້ ໂດລາສະຫາລັດ. ຫວຽດນາມ ນຳເຂົ້າຈາກ ຈີນ ຫຼາຍທີ່ສຸດ ດ້ວຍວົງເງິນ ຄາດວ່າຈະບັນລຸ 14,6 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ.