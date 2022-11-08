ຂ່າວສານ
ສປປ ເກົາຫຼີ ກ່າວເຕືອນຈະໂຕ້ຕອບການຊ້ອມຮົບຂອງອາເມລິກາ - ສ ເກົາຫຼີ
ສຳນັກຂ່າວສານສູນກາງ ສປປ ເກົາຫຼີ (KCNA) ໄດ້ໃຫ້ຂ່າວວ່າ, ວັນທີ 7 ພະຈິກ, ກອງທັບ ສປປ ເກົາຫຼີ ໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນບັນດາການຊ້ອນຮົບຂອງກອງທັບອາກາດໃນອາທິດກ່ອນຂອງ ສ ເກົາຫຼີ ແລະ ອາເມລິກາ ແມ່ນ “ການຊ້ອມຮົບທີ່ອັນຕະລາຍ ແລະ ເກາະຜິດແບບເປີດເຜີຍ”. ກອງທັບ ສປປ ເກົາຫຼີ ຈະສືບຕໍ່ໂຕ້ຕອບດ້ວຍບັນດາມາດຕະການດ້ານການທະຫານ “ກວດລ້າງ ແລະ ເດັດດ່ຽວ”.
KCNA ກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການທະຫານໃນໄລຍະຜ່ານມາຂອງປະເທດນີ້ແມ່ນຄຳຕອບທີ່ຈະແຈ້ງໃຫ້ແກ່ບັນດາການກະທຳດ້ານການທະຫານທີ່ເກາະຜິດຂອງຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ວັນທີ 4 ພະຈິກ, ສປປ ເກົາຫຼີ ໄດ້ສະແດງຄວາມວິຕົກວັງວົນກ່ຽວກັບເລື່ອງ ສ ເກົາຫຼີ ແລະ ອາເມລິກາ ໄດ້ແກ່ຍາວເວລາດຳເນີນການຊ້ອມຮົບຂອງກອງທັບ ອາກາດ Vigilant Storm ແລະ ຖະແຫຼງວ່າ ຈະໂຕ້ຕອບບໍ່ວ່າຄວາມມານະພະຍາຍາມໃດໆທີ່ແນໃສ່ລ່ວງລ້ຳອະທິປະໄຕ, ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍເຖິງຜົນປະໂຫຍດດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະເທດນີ້.