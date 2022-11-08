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ຂ່າວສານ

ສປປ ເກົາຫຼີ ກ່າວເຕືອນຈະໂຕ້ຕອບການຊ້ອມຮົບຂອງອາເມລິກາ - ສ ເກົາຫຼີ

ກອງທັບ ສປປ ເກົາຫຼີ ຈະສືບຕໍ່ໂຕ້ຕອບດ້ວຍບັນດາມາດຕະການດ້ານການທະຫານ “ກວດລ້າງ ແລະ ເດັດດ່ຽວ”.
  ເຮືອບິນຂອງ ສ ເກົາຫຼີ ແລະ ອາເມລິກາ ໃນການຊ້ອມຮົບຂອງກອງທັບອາກາດ ໃນວັນທີ 5/11/2022. (ພາບ:AFP/ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສ ເກົາຫຼີ)  

ສຳນັກຂ່າວສານສູນກາງ ສປປ ເກົາຫຼີ (KCNA) ໄດ້ໃຫ້ຂ່າວວ່າ, ວັນທີ 7 ພະຈິກ, ກອງທັບ ສປປ ເກົາຫຼີ ໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນບັນດາການຊ້ອນຮົບຂອງກອງທັບອາກາດໃນອາທິດກ່ອນຂອງ ສ ເກົາຫຼີ ແລະ ອາເມລິກາ ແມ່ນ “ການຊ້ອມຮົບທີ່ອັນຕະລາຍ ແລະ ເກາະຜິດແບບເປີດເຜີຍ”. ກອງທັບ ສປປ ເກົາຫຼີ ຈະສືບຕໍ່ໂຕ້ຕອບດ້ວຍບັນດາມາດຕະການດ້ານການທະຫານ “ກວດລ້າງ ແລະ ເດັດດ່ຽວ”.

KCNA ກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການທະຫານໃນໄລຍະຜ່ານມາຂອງປະເທດນີ້ແມ່ນຄຳຕອບທີ່ຈະແຈ້ງໃຫ້ແກ່ບັນດາການກະທຳດ້ານການທະຫານທີ່ເກາະຜິດຂອງຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ວັນທີ 4 ພະຈິກ, ສປປ ເກົາຫຼີ ໄດ້ສະແດງຄວາມວິຕົກວັງວົນກ່ຽວກັບເລື່ອງ ສ ເກົາຫຼີ ແລະ ອາເມລິກາ ໄດ້ແກ່ຍາວເວລາດຳເນີນການຊ້ອມຮົບຂອງກອງທັບ ອາກາດ Vigilant Storm ແລະ ຖະແຫຼງວ່າ ຈະໂຕ້ຕອບບໍ່ວ່າຄວາມມານະພະຍາຍາມໃດໆທີ່ແນໃສ່ລ່ວງລ້ຳອະທິປະໄຕ, ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍເຖິງຜົນປະໂຫຍດດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະເທດນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານບຸນທາດຫຼວງ - ງານບຸນພຸດທະສາສະໜາໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນວັດທະນະທຳການເຫຼື້ອມໄຊເຊື່ອຖືສາສະໜາຂອງປະຊາຊົນ ລາວ

ງານບຸນທາດຫຼວງ - ງານບຸນພຸດທະສາສະໜາໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນວັດທະນະທຳການເຫຼື້ອມໄຊເຊື່ອຖືສາສະໜາຂອງປະຊາຊົນ ລາວ

ງານບຸນຈະແກ່ຍາວເປັນອາທິດໜຶ່ງ ແລະ ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນເພງເດືອນ 12 ພ.ສ (ກົງກັບວັນທີ 08 ພະຈິກ) ດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວເຫຼື້ອມໄຊເຊື່ອຖືຫຼາຍຢ່າງ
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