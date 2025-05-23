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ຂ່າວສານ

ວຽກ​ງານ​ການ​ເມືອງ​ພາຍ​ໃນ​ຕ້ອງ​ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຮັກ​ສາ​ສ​ະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ໂຕເລີມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳສູງການພັກກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້, ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບຄະນະການເມືອງພາຍໃນສູນກາງພັກ.
  ທ່ານ ໂຕເລີມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ  
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຊີ້ແຈ້ງຄວາມ ຮຽກຮ້ອງລຸລ່ວງນັ້ນແມ່ນ ປະຕິບັດໃຫ້ສຳເລັດ 2 ເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດຮອດປີ 2030 ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງສູງ, ຮອດປີ 2045 ກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາມີລາຍຮັບສູງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄະນະການເມືອງພາຍໃນສູນກາງພັກ ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການພົບເຫັນ, ຄົ້ນຄວ້າ, ເປັນເສນາທິການບັນດາບັນຫາໃຫຍ່, ບັນຫາຍາກໃນວຽກງານການເມືອງພາຍໃນ, ວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ຟຸມເຟືອຍ, ປະຕິຮູບນິຕິກຳຕິດພັນກັບສະພາບການພັດທະນາຕົວຈິງຂອງປະເທດຊາດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກໍໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ 3 ການກຳນົດທິດໃຫຍ່ ເຊິ່ງຄະນະການເມືອງພາຍໃນສູນກາງພັກຄວນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແຈ້ງການພິເສດ: ທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນດຶກເລືອງ ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳ

ແຈ້ງການພິເສດ: ທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນດຶກເລືອງ ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳ

ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ສະພາແຫ່ງຊາດແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ, ຄະນະກຳມະການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄອບຄົວ ຂໍແຈ້ງຂ່າວເສົ້າສະຫຼົດໃຈອັນສຸດຊຶ້ງວ່າ:
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

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