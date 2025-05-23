ຂ່າວສານ ວຽກງານການເມືອງພາຍໃນຕ້ອງມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍຮັກສາສະຖຽນລະພາບເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດ 23/05/2025 ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ໂຕເລີມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳສູງການພັກກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້, ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບຄະນະການເມືອງພາຍໃນສູນກາງພັກ. ທ່ານ ໂຕເລີມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຊີ້ແຈ້ງຄວາມ ຮຽກຮ້ອງລຸລ່ວງນັ້ນແມ່ນ ປະຕິບັດໃຫ້ສຳເລັດ 2 ເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດຮອດປີ 2030 ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງສູງ, ຮອດປີ 2045 ກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາມີລາຍຮັບສູງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄະນະການເມືອງພາຍໃນສູນກາງພັກ ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການພົບເຫັນ, ຄົ້ນຄວ້າ, ເປັນເສນາທິການບັນດາບັນຫາໃຫຍ່, ບັນຫາຍາກໃນວຽກງານການເມືອງພາຍໃນ, ວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ຟຸມເຟືອຍ, ປະຕິຮູບນິຕິກຳຕິດພັນກັບສະພາບການພັດທະນາຕົວຈິງຂອງປະເທດຊາດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກໍໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ 3 ການກຳນົດທິດໃຫຍ່ ເຊິ່ງຄະນະການເມືອງພາຍໃນສູນກາງພັກຄວນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)