ຂ່າວສານ
ວິສາຫະກິດບືນຕົວຂຶ້ນໃນສັງກາດສີຂຽວ
ໃນເຫດການນີ້, ມີວິສາຫະກິດເຄື່ອນໄຫວແບບຍືນຍົງດີເດັ່ນ 100 ແຫ່ງ ຢູ່ທັງຂົງເຂດການຜະລິດ ແລະ ການຄ້າ - ການບໍລິການ ໄດ້ຮັບການເຊີດຊູ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີປະກາດ, ທ່ານປະທານ VCCI, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການວິສາຫະກິດເຄື່ອນໄຫວແບບຍືນຍົງ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ຟ້າມເຕິນກົງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ປີນີ້, ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ດຶງດູດເກືອບ 500 ວິສາຫະກິດໃນທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ, ໂດຍເຄື່ອນໄຫວຢູ່ທຸກຂົງເຂດ, ຂະແໜງອາຊີບ. ໃນນັ້ນ, ອັດຕາວິສາຫະກິດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ວິສາຫະກິດຫາກໍ່ເຂົ້າຮ່ວມຄັ້ງທຳອິດ ຮັບຮູ້ລະດັບການເຕີບໂຕສູງ ເມື່ອທຽບໃສ່ 3 ປີມໍ່ໆມານີ້, 62% ແລະ 35% ຕາມລຳດັບ. ຕົວເລກດັ່ງກ່າວໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ລະດັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງບັນດາວິສາຫະກິດພາຍໃນປະເທດ ໄດ້ມີການປົວແປງຫຼາຍພໍສົມຄວນ - ນີ້ແມ່ນສັນຍານທີ່ໜ້າຊື່ນຊົມ, ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນ ສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ການກະທຳຂອງວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ມີການປ່ຽນແປງ”.