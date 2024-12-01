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ຂ່າວສານ

ວິ​ສ​າ​ຫະ​ກິດ​ບືນ​ຕົວ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ສັງ​ກາດ​ສີ​ຂຽວ

ພິທີປະກາດບັນດາວິສາຫະກິດເຄື່ອນໄຫວແບບຍືນຍົງ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ປີ 2024 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ວິສາຫະກິດບືນຕົວຂຶ້ນໃນສັງກາດສີຂຽວ” ໂດຍສະພາວິສາຫະກິດເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຫວຽດນາມ ຂຶ້ນກັບສະຫະພັນການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ (VCCI) ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 29 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
ທ່ານປະທານ VCCI, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳ CSI 2024 ຟ້າມເຕິນກົງ (ພາບ: Vietnam+)

ໃນເຫດການນີ້, ມີວິສາຫະກິດເຄື່ອນໄຫວແບບຍືນຍົງດີເດັ່ນ 100 ແຫ່ງ ຢູ່ທັງຂົງເຂດການຜະລິດ ແລະ ການຄ້າ - ການບໍລິການ ໄດ້ຮັບການເຊີດຊູ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີປະກາດ, ທ່ານປະທານ VCCI, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການວິສາຫະກິດເຄື່ອນໄຫວແບບຍືນຍົງ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ຟ້າມເຕິນກົງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ປີນີ້, ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ດຶງດູດເກືອບ 500 ວິສາຫະກິດໃນທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ, ໂດຍເຄື່ອນໄຫວຢູ່ທຸກຂົງເຂດ, ຂະແໜງອາຊີບ. ໃນນັ້ນ, ອັດຕາວິສາຫະກິດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ວິສາຫະກິດຫາກໍ່ເຂົ້າຮ່ວມຄັ້ງທຳອິດ ຮັບຮູ້ລະດັບການເຕີບໂຕສູງ ເມື່ອທຽບໃສ່ 3 ປີມໍ່ໆມານີ້, 62% ແລະ 35% ຕາມລຳດັບ. ຕົວເລກດັ່ງກ່າວໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ລະດັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງບັນດາວິສາຫະກິດພາຍໃນປະເທດ ໄດ້ມີການປົວແປງຫຼາຍພໍສົມຄວນ - ນີ້ແມ່ນສັນຍານທີ່ໜ້າຊື່ນຊົມ, ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນ ສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ການກະທຳຂອງວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ມີການປ່ຽນແປງ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອ​ທີ 8, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XV

ອັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອ​ທີ 8, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XV

ວັນທີ 30 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ດຳເນີນປະຊຸມມື້ສຸດທ້າຍໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV.
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