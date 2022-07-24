ຂ່າວສານ
ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຕານຊານີ ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າກາລະໂອກາດສົ່ງເສີມການລົງທຶນສອງຝ່າຍ
ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານ ຫງວຽນນາມຕຽນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຕານຊານີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ສອງປະເທດມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຮ່ວມມື ແລະ ທ່າແຮງຫຼາຍຢ່າງ ສາມາດເພີ່ມເຕີມໃຫ້ກັນ ເພື່ອພ້ອມກັນພັດທະນາ. ຕານຊານີ ມີຄວາມສາມາດຕອບສະໜອງບັນດາຄວາມຕ້ອງການຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບແຫຼ່ງສະໜອງວັດຖຸດິບ, ເຊື້ອເພີງ, ຕະຫຼາດສົ່ງອອກສິນຄ້າ, ການບໍລິການ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການລົງທຶນຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ. ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດແລ້ວ, ສອງຝ່າຍໄດ້ສ້າງນິຕິກຳໃຫ້ເປັນພື້ນຖານ; ຜ່ານເວທີປາໄສຄັ້ງນີ້, ວິສາຫະກິດສອງປະເທດຈະໝູນໃຊ້ກາລະໂອກາດ, ເສີມຂະຫຍາຍຈຸດດີ, ແກ້ໄຂທຸກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນ, ແນໃສ່ບັນລຸໄດ້ຫຼາຍໂຄງການຮ່ວມມືໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ແທດຈິງ.