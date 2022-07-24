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ຂ່າວສານ

ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຕານ​ຊາ​ນີ ສຶກ​ສາ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ກາ​ລະ​ໂອກ​າດ​ສົ່ງ​ເສີ​ມ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ສອງ​ຝ່າຍ

ວັນທີ 21 ກໍລະກົດ, ມີຜູ້ແທນກວ່າ 80 ຄົນ ທີ່ມາຈາກກະຊວງ, ຂະແໜງການ ຫວຽດນາມ ແລະ ຕານຊານີ ພ້ອມກັບຜູ້ຕາງໜ້າວິສາຫະກິດສອງປະເທດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ຕານຊານີ ດ້ວຍຮູບການເຊິ່ງໜ້າສົມທົບກັບທາງໄກ.
  ທ່ານ ຫງວຽນນາມຕຽນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຕານຊານີ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ (ພາບ: TTXVN)  

ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານ ຫງວຽນນາມຕຽນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຕານຊານີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ສອງປະເທດມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຮ່ວມມື ແລະ ທ່າແຮງຫຼາຍຢ່າງ ສາມາດເພີ່ມເຕີມໃຫ້ກັນ ເພື່ອພ້ອມກັນພັດທະນາ. ຕານຊານີ ມີຄວາມສາມາດຕອບສະໜອງບັນດາຄວາມຕ້ອງການຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບແຫຼ່ງສະໜອງວັດຖຸດິບ, ເຊື້ອເພີງ, ຕະຫຼາດສົ່ງອອກສິນຄ້າ, ການບໍລິການ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການລົງທຶນຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ. ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດແລ້ວ, ສອງຝ່າຍໄດ້ສ້າງນິຕິກຳໃຫ້ເປັນພື້ນຖານ; ຜ່ານເວທີປາໄສຄັ້ງນີ້, ວິສາຫະກິດສອງປະເທດຈະໝູນໃຊ້ກາລະໂອກາດ, ເສີມຂະຫຍາຍຈຸດດີ, ແກ້ໄຂທຸກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນ, ແນໃສ່ບັນລຸໄດ້ຫຼາຍໂຄງການຮ່ວມມືໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ແທດຈິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ​ໃຈ​ໄມ​ຕີ​ຈິດ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ຢູ່ ສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ

ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ​ໃຈ​ໄມ​ຕີ​ຈິດ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ຢູ່ ສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ

ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແມ່ນສາຍພົວພັນໄມຕີຈິດມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ເຊິ່ງເປັນສາຍພົວພັນທີ່ເປັນແບບຢ່າງ ແລະ ຫາຍາກໃນໂລກ.
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