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ຂ່າວສານ

ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ລົງ​ທຶນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ຄ້າ​ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ

ບົດລາຍການການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ ຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໂດຍ ອົງການ OpenGov Asia ປະກາດຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນແມ່ນຕະຫຼາດການຄ້າເອເລັກໂຕນິກພັດທະນາໄວທີ່ສຸດຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.
ພາບປະກອບ: VGP

ດ້ວຍການເຕີບໂຕຢ່າງແຮງຂອງຂົງເຂດການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ, ມີວິສາຫະກິດຫວຽດນາມ ຫຼາຍແຫ່ງພວມລົງທຶນເຂົ້າການພັດທະນາບັນດາຊ່ອງທາງຂາຍເຄື່ອງແບບທາງໄກ. ນີ້ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນເໝາະສົມກັບຄວາມນິຍົມ, ວິທີການສຳຜັດກັບລູກຄ້າຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ໄວກ່ວາ.

ບົດລາຍງານການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ ຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໂດຍ ອົງການ OpenGov Asiaປະກາດຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນແມ່ນຕະຫຼາດການຄ້າເອເລັກໂຕນິກພັດທະນາໄວທີ່ສຸດຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ໃນ 4 ປີຜ່ານມາ, ຕະຫຼາດການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ ຫວຽດນາມ ມີລະດັບການເຕີບໂຕຢູ່ປົກກະຕິເຊິ່ງໄລ່ສະເລ່ຍໃນແຕ່ລະປີຢູ່ລະດັບສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ ແຕ່ 16 – 30%. ທ່ານປ.ອ ຫວໍຈີແທັງ, ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະກິດ ຖືວ່າ:

ການພັດທະນາການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ແມ່ນໂອກາດທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ. ບໍ່ແມ່ນບັງເອີນພວກເຮົາຖືການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນແມ່ນກາລະໂອກາດທີ່ດີສຳລັບ ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງແມ່ນປະເທດມີການພັດທະນາທາງຫຼັງ ອາດຈະພັດທະນາເທົ່າທຽບກັນກັບຍຸກສະໄໝ, ກັບບັນດາປະເທດ. ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ການຄ້າເອເລັກໂຕນິກແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດດີຈີຕອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ງານ​ມະ​ໂຫລານຮູບ​ເງົາ ອາ​ຊຽນ 3 ຢູ່ ສ.ເຊັກ​ໂກ

ໄຂ​ງານ​ມະ​ໂຫລານຮູບ​ເງົາ ອາ​ຊຽນ + 3 ຢູ່ ສ.ເຊັກ​ໂກ

ທ່ານນາງ ຫງວຽນຢຽວລິງ ອັກຄະລັດຖະທູດ ທີ່ປຶກສາ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສ.ເຊັກໂກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນີ້ແມ່ນປີທີ 3 ງານມະໂຫລານໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ເຊິ່ງດຶງດູດໄດ້ຄວາມສົນໃຈຈາກ ຜູ້ຊົມທີ່ມາຈາກບັນດາປະເທດ ແລະ ສ.ເຊັກໂກ.
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