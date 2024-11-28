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ຂ່າວສານ

ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ 2 ແມ່ນລາງວັນທີ່ສົມກັບການອຸທິດສ່ວນ, ແມ່ນການຮັບຮູ້ການປະກອບສ່ວນທີ່ດີເດັ່ນຂອງ Metfone ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 15 ປີຜ່ານມາ ນັບທັງຜົນງານໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຢູ່ ກຳປູເຈຍ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ, ກໍຄື ຢັ້ງຢືນກຳລັງຄວາມສາມາດຂອງວິສາຫະກິດກອງທັບ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານພົນເອກຟານວັນຢາງ ມອບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ 2 ໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດ Metfone (ພາບ: VOV)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ພະຈິກ, ຢູ່ພະນົມເປັນ, ໂດຍໄດ້ຮັບການມອບສິດຈາກທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ກຳປູເຈຍ ແຕ່ວັນທີ 23 – 26 ພະຈິກ, ທ່ານໄດ້ມອບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ 2 ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ Metfone, ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດລູກຂອງກຸ່ມບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມກອງທັບ Viettel ຢູ່ ກຳປູເຈຍ.

ກ່າວຄຳເຫັນກັບພະນັກງານ Metfone ຢູ່ພິທີ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ 2 ແມ່ນລາງວັນທີ່ສົມກັບການອຸທິດສ່ວນ, ແມ່ນການຮັບຮູ້ການປະກອບສ່ວນທີ່ດີເດັ່ນຂອງ Metfone ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 15 ປີຜ່ານມາ ນັບທັງຜົນງານໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຢູ່ ກຳປູເຈຍ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ, ກໍຄື ຢັ້ງຢືນກຳລັງຄວາມສາມາດຂອງວິສາຫະກິດກອງທັບ ຫວຽດນາມ.

Metfone ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດໃນບັນດາໂຄງການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ, ການຮ່ວມມືກັບເກືອບທຸກກະຊວງ, ຂະແໜງການໃນລັດຖະບານ ກຳປູເຈຍ, ດ້ວຍບັນດາມາດຕະການພົ້ນເດັ່ນໃນບັນດາຂົງເຂດການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ການຊຳລະການເງິນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສືບ​ຕໍ່​ຮັກ​ສາ ແລະ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ສືບ​ຕໍ່​ຮັກ​ສາ ແລະ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ວັນທີ 28 ພະຈິກ, ພະມະຫາກະສັດ ກຳປູເຈຍ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຢູ່ ຫວຽດນາມໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28 – 29 ພະຈິກ ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ສສ. ຫວຽດນາມ ເລືອງເກືອງ. ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ດຳເນີນພາຍຫຼັງ ເວລາອັນສັ້ນໆ, ເມື່ອທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ມີການຢ້ຽມຢາມກຳປູເຈຍຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ 12 ຂອງ ກອງປະຊຸມສາກົນ ບັນດາພັກການເມືອງ ອາຊີ ແລະ ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ 11 ຂອງລັດຖະສະພາສາກົນ “ເພື່ອຄວາມອົບອ້ອມອາລີ ແລະ ສັນຕິພາບ”. ການຢ້ຽມຢາມສະແດງໃຫ້ເຫັນນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ການຖືເປັນສຳຄັນຂອງພະມະຫາກະສັດ ໃຫ້ແກ່ຫວຽດນາມ.
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