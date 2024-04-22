ຂ່າວສານ
“ວິວັດການມະນຸດສະທຳ - ມອບຮັບຄວາມຮັກແພງ” ຢູ່ແຂວງ ເຊີນລາ
ໃນລາຍການ, ບັນດາທ່ານໝໍໄດ້ກວດພະຍາດ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ແຈກຢາຍຢຸກຢາໂດຍບໍ່ເກັບຄ່າໃຫ້ແກ່ຜູ້ທຸກຍາກ, ຄອບຄົວເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍ, ຜູ້ມີອາຍຸສູງ, ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິວັດ ແລະ ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມດີໂອຊິນລວມ 700 ຄົນ ຢູ່ບາງຕາແສງຂອງເມືອງ ທ້ວນເຈົາ.
ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ຢູ່ບ້ານ ເຄົາໄລ, ຕາແສງ ຝົງລາຍ, ເມືອງ ທ້ວນເຈົ້າ, ສະພາກາແດງ ແຂວງເຊີນລາ ແລະ ສະພາກາແດງ ເມືອງ ທ້ວນເຈົາ ກໍໄດ້ຈັດພິທີເປີດນຳໃຊ້ ແລະ ມອບ - ຮັບເຮືອນສະພາກາແດງຫຼັງໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ບັນດາສະມາຊິກໃນຄະນະໄດ້ໄປຖະຫວາຍທູບທຽນ ຢູ່ທີ່ອະນຸສາວະລີ “ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າເຂດ ໄຕບັກ” ແລະ ຖະຫວາຍທູບທຽນຢູ່ ວິຫານບູຊາປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ໄຕບັກ, ນະຄອນເຊີນລາ, ແຂວງ ເຊີນລາ.