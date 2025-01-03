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ຂ່າວສານ

ວາ​ລະ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 41 ຂອງ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເວ​ລາ 1.5 ມື້

ຄາດວ່າ ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 41 (ເດືອນມັງກອນປີ 2025) ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຈະຈັດຂຶ້ນໃນເວລາ 1.5 ມື້ (ວັນທີ 6 ແລະ ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ມັງກອນ).
ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 40 (ພາບປະກອບ)

ຄາດວ່າ ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 41 (ເດືອນມັງກອນປີ 2025) ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຈະຈັດຂຶ້ນໃນເວລາ 1.5 ມື້ (ວັນທີ 6 ແລະ ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ມັງກອນ) ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ຈະກ່າວປາໄສໄຂວາລະປະຊຸມ ແລະ ພ້ອມກັບບັນດາທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຜັດປ່ຽນກັນບໍລິຫານເນື້ອໃນວາລະປະຊຸມ.

ທີ່ວາລະປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຈະພິຈາລະນາ, ໃຫ້ຄຳເຫັນກ່ຽວກັບວຽກງານສ້າງກົດໝາຍ.

 ນອກຈາກນັ້ນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາມະຕິກ່ຽວກັບການກຳນົດລາຍລະອຽດ ການຈັດຕັ້ງການພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ຂອງ ສສຊ ແລະ ຜູ້ແທນສະພາ ປຊຊ; ມະຕິຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກຳນົດການປະຕິບັດປະຊາທິປະໄຕຢູ່ພາຍໃນບັນດາອົງການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ອົງການຂຶ້ນກັບຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາອົງການຂອງສະພາ ປຊຊ ທຸກຂັ້ນ.

ແລະ ກໍ່ໃນວາລະປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະໃຫ້ຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການກະກຽມກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງທີ 9 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນຳເອົາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດໃຫ້ຖືກກັບທີ່ຕັ້ງ

ນຳເອົາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດໃຫ້ຖືກກັບທີ່ຕັ້ງ

ມະຕິເລກທີ 37 ໂດຍກົມການເມືອງປະກາດໃຊ້ຫວ່າງແລ້ວນີ້ ໄດ້ຮັບຖືວ່າ ແມ່ນບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດິຈີຕອນແຫ່ງຊາດ. ມະຕິສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຄາດຫວັງບືນຕົວຂຶ້ນຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ. ມະຕິສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນດາຈຸດອຸດຕັນເພື່ອປົດປ່ອຍກຳລັງປະດິດຄິດສ້າງ, ກຳລັງແຮງງານ ແລະ ແຫລ່ງກຳລັງລົງທຶນຂອງທົ່ວສັງຄົມໃຫ້ແກ່ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດິຈີຕອນ.
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