ຂ່າວສານ
ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 41 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຈະຈັດຂຶ້ນໃນເວລາ 1.5 ມື້
ຄາດວ່າ ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 41 (ເດືອນມັງກອນປີ 2025) ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຈະຈັດຂຶ້ນໃນເວລາ 1.5 ມື້ (ວັນທີ 6 ແລະ ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ມັງກອນ) ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ຈະກ່າວປາໄສໄຂວາລະປະຊຸມ ແລະ ພ້ອມກັບບັນດາທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຜັດປ່ຽນກັນບໍລິຫານເນື້ອໃນວາລະປະຊຸມ.
ທີ່ວາລະປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຈະພິຈາລະນາ, ໃຫ້ຄຳເຫັນກ່ຽວກັບວຽກງານສ້າງກົດໝາຍ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາມະຕິກ່ຽວກັບການກຳນົດລາຍລະອຽດ ການຈັດຕັ້ງການພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ຂອງ ສສຊ ແລະ ຜູ້ແທນສະພາ ປຊຊ; ມະຕິຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກຳນົດການປະຕິບັດປະຊາທິປະໄຕຢູ່ພາຍໃນບັນດາອົງການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ອົງການຂຶ້ນກັບຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາອົງການຂອງສະພາ ປຊຊ ທຸກຂັ້ນ.
ແລະ ກໍ່ໃນວາລະປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະໃຫ້ຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການກະກຽມກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງທີ 9 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15.