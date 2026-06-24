ຂ່າວສານ ວາງແຜນກຳນົດນຳໃຊ້ທີ່ດິນແຫ່ງຊາດໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050 ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມເຫັນດີເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບບໍລິເວນພັດທະນາ 24/06/2026 ການວາງແຜນກຳນົດຕ້ອງຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນເພື່ອຮັບໃຊ້ບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍຸດທະສາດ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຢ່າງທັນການ ກໍ່ຄືຄວາມຮຽກຮ້ອງເປີດກວ້າງບໍລິເວນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຕາມທິດທາງໃໝ່, ຕ້ອງຕິດແທນກັບສະພາບຕົວຈິງ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮ່ກວັກຢຸງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VOV)ວັນທີ 22 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ຮ່າໂນ້ຍ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມປະເມີນການປັບປຸງແຜນກຳນົດນຳໃຊ້ທີ່ດິນແຫ່ງຊາດໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮ່ກວັກຢຸງ, ປະທານສະພາປະເມີນ, ເນັ້ນໜັກວ່າການປັບປຸງແຜນກຳນົດນຳໃຊ້ທີ່ດິນແຫ່ງຊາດແມ່ນໜ້າທີ່ສຳຄັນພິເສດ, ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດຕໍ່ການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ການວາງແຜນກຳນົດຕ້ອງຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນເພື່ອຮັບໃຊ້ບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍຸດທະສາດ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຢ່າງທັນການ ກໍ່ຄືຄວາມຮຽກຮ້ອງເປີດກວ້າງບໍລິເວນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຕາມທິດທາງໃໝ່, ຕ້ອງຕິດແທນກັບສະພາບຕົວຈິງ, ຄວາມຮຽກຮ້ອງພັດທະນາໃໝ່ຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ບັນດາພື້ຖານດ້ານການເມືອງ, ກົດໝາຍໃນປັດຈຸບັນ. ການວາງແຜນຜັງຕ້ອງມີວິໄສທັດຍາວນານຮອດປີ 2050, ຮັບປະກັນລັກສະນະເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບບໍລິເວນພັດທະນາລະຫວ່າງບັນດາເຂດ, ທ້ອງຖິ່ນ; ພ້ອມທັງຕ້ອງກາຍເປັນເຄື່ອງມືສຳຄັນເພື່ອຮັບຮູ້, ຂຸດຄົ້ນບັນດາຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າໄດ້ປຽບ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ດິນຮັບໃຊ້ການພັດທະນາປະເທດຊາດໃນຊຸມທົດສະວັດຈະມາເຖິງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)