ຂ່າວສານ
ວາງສະແດງຮູບພາບ, ເອກະສານສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບ ປຊຊ ຫວຽດນາມ
ວັນທີ 20 ທັນວາ, ຫໍພິພິຕະພັນແຂວງ ບັກນິງ ໄດ້ໄຂງານວາງສະແດງດ້ວຍຫົວເລື່ອງ “ກຳລັງປະກອບອາວຸດ ປຊຊ ແຂວງ ບັກນິງ ໃນປະຫວັດສາດການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ”. ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ (22 ທັນວາ 1944 – 22 ທັນວາ 2024) ແລະ 35 ປີແຫ່ງວັນທົ່ວປວງຊົນປ້ອງກັນຊາດ (22 ທັນວາ 1989 – 22 ທັນວາ 2024).
ທີ່ງານວາງສະແດງ, ຮູບພາບ, ເອກະສານ, ວັດຖຸພັນດີເດັ່ນກ່ວາ 300 ຢ່າງໄດ້ຈັດຕາມຫົວເລື່ອງໂຄສະນາກ່ຽວກັບວິວັດການສ້າງຕັ້ງ, ພັດທະນາ ກໍ່ຄືທີ່ຕັ້ງ, ບົດບາດສຳຄັນ ແລະ ບັນດາການປະກອບສ່ວນອັນໃຫ່ຍຫຼວງ ຂອງກຳລັງປະກອບອາວຸດ ປຊຊ ໃນແຂວງ, ປະຫວັດສາດການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາໝາກຜົນທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງ 35 ປີແຫ່ງວັນທົ່ວປວງຊົນປ້ອງກັນຊາດ. ງານວາງສະແດງຈັດຂຶ້ນຮອດເດືອນ ມີນາປີ 2025.
ໃນວັນດຽວກັນ, ຢູ່ຫໍພິພິຕະພັນແຂວງ ລ້າງເຊີນ ກໍ່ໄດ້ໄຂງານວາງສະແດງດ້ວຍຫົວເລື່ອງ “ກອງທັບ ປຊຊ ຫວຽດນາມ ວິລະຊົນ-80 ປີແຫ່ງຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈໃນການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາ” ຊື່ງໄດ້ແນະນຳ ຮູບພາບ, ເອກະສານ, ວັດຖຸພັນ ແລະ ເອກະສານວິທະຍາສາດ 250 ຢ່າງ ແນະນຳກັບມະຫາຊົນກ່ຽວກັບມູນເຊື້ອຕີສັດຕູ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດຂອງຊາດ, ວິວັດການສ້າງຕັ້ງ, ຕໍ່ສູ້ ແລະ ເຕີບໃຫ່ຍຂອງ ກອງທັບ ປຊຊ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ, ກຳລັງປະກອບອາວຸດແຂວງ ລ້າງເຊີນ ເວົ້າສະເພາະ. ງານວາງສະແດງຈັດຂຶ້ນແຕ່ນີ້ຮອດວັນທີ 31 ທັນວາປີ 2024 ຈຶ່ງຈະອັດລົງ.