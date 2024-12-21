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ຂ່າວສານ

ວາງ​ສະ​ແດງ​ຮູບ​ພາບ, ເອກະ​ສານ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 80 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ກອງ​ທັບ ປ​ຊ​ຊ ຫວຽດ​ນາມ

ວັນທີ 20 ທັນວາ, ຫໍພິພິຕະພັນແຂວງ ບັກນິງ ໄດ້ໄຂງານວາງສະແດງດ້ວຍຫົວເລື່ອງ “ກຳລັງປະກອບອາວຸດ ປຊຊ ແຂວງ ບັກນິງ ໃນປະຫວັດສາດການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ.
(ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 20 ທັນວາ, ຫໍພິພິຕະພັນແຂວງ ບັກນິງ ໄດ້ໄຂງານວາງສະແດງດ້ວຍຫົວເລື່ອງ “ກຳລັງປະກອບອາວຸດ ປຊຊ ແຂວງ ບັກນິງ ໃນປະຫວັດສາດການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ”.  ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ (22 ທັນວາ 1944 – 22 ທັນວາ 2024) ແລະ 35 ປີແຫ່ງວັນທົ່ວປວງຊົນປ້ອງກັນຊາດ (22 ທັນວາ 1989 – 22 ທັນວາ 2024).

    ທີ່ງານວາງສະແດງ, ຮູບພາບ, ເອກະສານ, ວັດຖຸພັນດີເດັ່ນກ່ວາ 300 ຢ່າງໄດ້ຈັດຕາມຫົວເລື່ອງໂຄສະນາກ່ຽວກັບວິວັດການສ້າງຕັ້ງ, ພັດທະນາ ກໍ່ຄືທີ່ຕັ້ງ, ບົດບາດສຳຄັນ ແລະ ບັນດາການປະກອບສ່ວນອັນໃຫ່ຍຫຼວງ ຂອງກຳລັງປະກອບອາວຸດ ປຊຊ ໃນແຂວງ, ປະຫວັດສາດການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາໝາກຜົນທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງ 35 ປີແຫ່ງວັນທົ່ວປວງຊົນປ້ອງກັນຊາດ. ງານວາງສະແດງຈັດຂຶ້ນຮອດເດືອນ ມີນາປີ 2025.

  ໃນວັນດຽວກັນ, ຢູ່ຫໍພິພິຕະພັນແຂວງ ລ້າງເຊີນ ກໍ່ໄດ້ໄຂງານວາງສະແດງດ້ວຍຫົວເລື່ອງ “ກອງທັບ ປຊຊ ຫວຽດນາມ ວິລະຊົນ-80 ປີແຫ່ງຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈໃນການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາ” ຊື່ງໄດ້ແນະນຳ ຮູບພາບ, ເອກະສານ, ວັດຖຸພັນ ແລະ ເອກະສານວິທະຍາສາດ 250  ຢ່າງ ແນະນຳກັບມະຫາຊົນກ່ຽວກັບມູນເຊື້ອຕີສັດຕູ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດຂອງຊາດ, ວິວັດການສ້າງຕັ້ງ, ຕໍ່ສູ້ ແລະ ເຕີບໃຫ່ຍຂອງ ກອງທັບ ປຊຊ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ, ກຳລັງປະກອບອາວຸດແຂວງ ລ້າງເຊີນ ເວົ້າສະເພາະ. ງານວາງສະແດງຈັດຂຶ້ນແຕ່ນີ້ຮອດວັນທີ 31 ທັນວາປີ 2024 ຈຶ່ງຈະອັດລົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ມີຫຼາຍ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ທີ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ໃນ​ອາ​ຍຸ​ການ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ປະ​ທາ​ນ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ ອາ​ຊຽນ ປະ​ຈຳ ປ​ຣ​າ​ຮາ

ຫວຽດ​ນາມ ມີຫຼາຍ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ທີ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ໃນ​ອາ​ຍຸ​ການ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ປະ​ທາ​ນ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ ອາ​ຊຽນ ປະ​ຈຳ ປ​ຣ​າ​ຮາ

ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາຊຽນ ໄດ້ຊົມເຊີຍ ແລະ ຕີລາຄາສູງບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນອາຍຸການດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານໝູນວຽນ ACP.
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