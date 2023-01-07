ຂ່າວສານ ວາງແຜນຜັງເຂດທະເລ ຫວຽດນາມ ເພື່ອມະຫາສະໝຸດຍືນຍົງ 07/01/2023 ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ພັດທະນາເຂດທະເລແບບຍືນຍົງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກວ່າ. ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ (ພາບ: nhandan.vn)ວັນທີ 05 ມັງກອນ, ຢູ່ແຂວງ ກວາງບິ່ງ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ກວາງບິ່ງ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສະຖານທູດ ນອກແວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບການວາງແຜນສັງລວມການຂຸດຄົ້ນ, ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນເຂດຝັ່ງທະເລແບບຍືນຍົງ ໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045. ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ພັດທະນາເຂດທະເລແບບຍືນຍົງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກວ່າ. ກອງປະຊຸມສຳມະນາເພື່ອເຮັດແຈ້ງບັນດາເນື້ອໃນຂອງການວາງແຜນຜັງ; ບົດບາດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂເພື່ອດຶງດູດ, ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດການວາງແຜນຜັງໃນຕົວຈິງຢ່າງແຮງ, ກໍ່ຄືການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດການວາງແຜນຜັງໃນອະນາຄົດ. ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາງຮອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ນອກແວ Mette Moglestue, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ດ້ວຍບົດຮຽນໃນການພັດທະນາການວາງແຜນຂຸດຄົ້ນ, ນຳໃຊ້ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນເຂດຝັ່ງທະເລ, ສະຖານທູດ ນອກແວ ປາດຖະໜາຢາກແບ່ງປັນກັບ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບບົດຮຽນຂອງ ນອກແວ ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)