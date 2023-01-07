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ຂ່າວສານ

ວາງແຜນຜັງເຂດທະເລ ຫວຽດນາມ ເພື່ອມະຫາສະໝຸດຍືນຍົງ

ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ພັດທະນາເຂດທະເລແບບຍືນຍົງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກວ່າ.
ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ (ພາບ: nhandan.vn)
ວັນທີ 05 ມັງກອນ, ຢູ່ແຂວງ ກວາງບິ່ງ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ກວາງບິ່ງ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສະຖານທູດ ນອກແວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບການວາງແຜນສັງລວມການຂຸດຄົ້ນ, ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນເຂດຝັ່ງທະເລແບບຍືນຍົງ ໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045. ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ພັດທະນາເຂດທະເລແບບຍືນຍົງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກວ່າ. ກອງປະຊຸມສຳມະນາເພື່ອເຮັດແຈ້ງບັນດາເນື້ອໃນຂອງການວາງແຜນຜັງ; ບົດບາດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂເພື່ອດຶງດູດ, ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດການວາງແຜນຜັງໃນຕົວຈິງຢ່າງແຮງ, ກໍ່ຄືການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດການວາງແຜນຜັງໃນອະນາຄົດ. ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາງຮອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ນອກແວ Mette Moglestue, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ດ້ວຍບົດຮຽນໃນການພັດທະນາການວາງແຜນຂຸດຄົ້ນ, ນຳໃຊ້ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນເຂດຝັ່ງທະເລ, ສະຖານທູດ ນອກແວ ປາດຖະໜາຢາກແບ່ງປັນກັບ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບບົດຮຽນຂອງ ນອກແວ ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວຽກດີຄົນເດັ່ນ: ແຜ່ຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈເມດຕາກະລຸນາ

“ວຽກດີຄົນເດັ່ນ”: ແຜ່ຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈເມດຕາກະລຸນາ

ພັກ ແລະ ລັດ ຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງດູແລບັນດາຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ, ຜູ້ທຸກຍາກ, ຄົນພິການ, ຜູ້ມີຄວາມສ່ຽງໃນສັງຄົມເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໃຜຖືກຕົກຢູ່ທາງຫຼັງ
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