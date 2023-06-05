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ຂ່າວສານ

ວາງແຜນຜັງເຂດທະເລແຫ່ງຊາດເພື່ອນຳ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດຮັ່ງມີ, ເຂັ້ມແຂງກ່ຽວກັບທະເລ

ການເຄື່ອນໄຫວນອນໃນຂອບເຂດຊັບປະດາທະເລ ແລະ ໝູ່ເກາະ ຫວຽດນາມ, ເດືອນກະທຳເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມ, ວັນມະຫາສະໝຸດໂລກ ແລະ ວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ 2023.
  (ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ)  

ການວາງແຜນເຂດທະເລແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍນຳ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດຮັ່ງມີ, ເຂັ້ມແຂງກ່ຽວກັບທະເລ. ນີ້ແມ່ນຄຳຮຽກຮ້ອງໄດ້ວາງອອກທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບການວາງແຜນຜັງເຂດທະເລແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 03 ມິຖຸນາ, ຢູ່ແຂວງ ເງະອານ. ການເຄື່ອນໄຫວນອນໃນຂອບເຂດຊັບປະດາທະເລ ແລະ ໝູ່ເກາະ ຫວຽດນາມ, ເດືອນກະທຳເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມ, ວັນມະຫາສະໝຸດໂລກ ແລະ ວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ 2023.

ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາຖືວ່າ, ເລື່ອງວາງແຜນເຂດທະເລແຫ່ງຊາດ ຈະຊຸກຍູ້ການພັດທະນາບັນດາຂະແໜງໃໝ່, ຊ່ວຍເພີ່ມລາຍຮັບ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ. ພິເສດ, ວາງແຜນຜັງເຂດແຄມທະເລ ແລະ ເຂດທະເລ, ເປີດກາລະໂອກາດຂຸດຄົ້ນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງກ່ຽວກັບພະລັງງານແຮງລົມທະເລ ຄືດັ່ງພະລັງງານທົດແທນສຳຄັນຂອງ ຫວຽດນາມ. ດ້ວຍທ່າແຮງມີຫາດຊາຍທະເລຍາວກວ່າ 3.260 ກມ, ເຂດແຄມທະເລ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມສາມາດບບົ່ມຊ້ອນພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລຫຼາຍຢ່າງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂົງເຂດການເດີນທະເລ, ສິນໃນນ້ຳ, ບັນດາຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳ, ນ້ຳມັນອາຍແກັດ, ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພະລັງງານທົດແທນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ໃໝ່​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພົ​ວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທ​ະ​ສາດ ຫວຽດ​ນາມ - ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ໃໝ່​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພົ​ວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທ​ະ​ສາດ ຫວຽດ​ນາມ - ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Anthony Albanese ປະກອບສ່ວນສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ແກ່ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດໃນສະພາບການ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຄົບຮອບ 50 ປີ (1973 – 2023).
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