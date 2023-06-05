ຂ່າວສານ
ວາງແຜນຜັງເຂດທະເລແຫ່ງຊາດເພື່ອນຳ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດຮັ່ງມີ, ເຂັ້ມແຂງກ່ຽວກັບທະເລ
ການວາງແຜນເຂດທະເລແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍນຳ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດຮັ່ງມີ, ເຂັ້ມແຂງກ່ຽວກັບທະເລ. ນີ້ແມ່ນຄຳຮຽກຮ້ອງໄດ້ວາງອອກທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບການວາງແຜນຜັງເຂດທະເລແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 03 ມິຖຸນາ, ຢູ່ແຂວງ ເງະອານ. ການເຄື່ອນໄຫວນອນໃນຂອບເຂດຊັບປະດາທະເລ ແລະ ໝູ່ເກາະ ຫວຽດນາມ, ເດືອນກະທຳເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມ, ວັນມະຫາສະໝຸດໂລກ ແລະ ວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ 2023.
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາຖືວ່າ, ເລື່ອງວາງແຜນເຂດທະເລແຫ່ງຊາດ ຈະຊຸກຍູ້ການພັດທະນາບັນດາຂະແໜງໃໝ່, ຊ່ວຍເພີ່ມລາຍຮັບ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ. ພິເສດ, ວາງແຜນຜັງເຂດແຄມທະເລ ແລະ ເຂດທະເລ, ເປີດກາລະໂອກາດຂຸດຄົ້ນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງກ່ຽວກັບພະລັງງານແຮງລົມທະເລ ຄືດັ່ງພະລັງງານທົດແທນສຳຄັນຂອງ ຫວຽດນາມ. ດ້ວຍທ່າແຮງມີຫາດຊາຍທະເລຍາວກວ່າ 3.260 ກມ, ເຂດແຄມທະເລ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມສາມາດບບົ່ມຊ້ອນພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລຫຼາຍຢ່າງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂົງເຂດການເດີນທະເລ, ສິນໃນນ້ຳ, ບັນດາຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳ, ນ້ຳມັນອາຍແກັດ, ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພະລັງງານທົດແທນ.