ຂ່າວສານ
ວາງສະແດງ “ແກ່ນສານແດງ”, ແນະນຳ ນັກກອມມູນິດລຸ້ນທຳອິດຂອງການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ
ການສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຕິດພັນກັບບົດບາດ ແລະ ພາລະກິດປະຕິວັດຂອງຜູ້ນຳ ຫງວຽນອາຍກວັກ (ປະທານໂຮ່ຈິມິນ), ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ຝືກຝົນຫລໍ່ຫລອມພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ. ເພີ່ນໄດ້ຄັດເລືອກ, ຫລໍ່ລ້ຽງ, ຝຶກຝົນຫລໍ່ຫລອມ “ແກ່ນສານແດງ”, ຊື່ງແມ່ນນັກກອມມູນິດລຸ້ນທຳອິດໃຫ້ແກ່ການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ, ສ້າງປະຖົມປັດໄຈເພື່ອສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ (ໃນວັນທີ 3ກຸມພາ1930).
ການວາງສະແດງ “ແກ່ນສານແດງ”ໄດ້ແນະນຳເອກະສານ, ວັດຖຸພັນ, ຮູບພາບ, ເອກະສານລ້ຳຄ່າກວ່າ 100 ຢ່າງ ປະຈຸບັນພວມເກັບຮັກສາໄວ້ຢູ່ຫໍພິພິທະພັນປະຫວັດສາດແຫ່ງຊາດ, ກົມສຳເນົາຫ້ອງການສູນກາງພັກ, ຫໍພິພິທະພັນນັກຮົບປະຕິວັດທີ່ຖືກສັດຕູຈັບຄຸມຂັງໃນຄຸກ. ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິທູຮວານ, ຮອງຫົວຫນ້າຫໍພິພິທະພັນປະຫວັດສາດແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ໃນການວາງສະແດງຄັ້ງນີ້ ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ແນະນຳ 2 ຫົວເລື່ອງຕົ້ນຕໍ, ທີຫນຶ່ງ ແມ່ນ ຝຶກຝົນຫລໍ່ຫລອມ ແກ່ນສານແດງ ຊື່ງແມ່ນບັນດານັກຮົບກອມມູນິດທຳອິດ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ການນຳພັກ, ປະຊາຊົນຍາດໄດ້ເອກະລາດໃນປີ 1945. ຫົວເລື່ອງທີ 2 ແມ່ນຄວາມອົງອາດກ້າຫານຂອງນັກກອມມູນິດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເວົ້າເຖິງບັນດາແບບຢ່າງດີເດັ່ນຂອງນັກກອມມູນິດໃນລຸ້ນທຳອິດ. ພ້ອມກັນນັ້ນແມ່ນຮູບແບບເອກະສານຊື່ງພວກຂ້າພະເຈົ້າຢາກແນະນຳ, ບັນດາເອກະສານກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງນັກຮົບກອມມູນິດໄລຍະທຳອິດ ແລະ ບັນດາວັດຖຸພັນຂອງບັນດາແກ່ນສານແດງ ໄລຍະແຕ່ປີ 1930 – 1945”.
ບັນດາແກ່ນສານແດງທຳອິດຂອງການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານປະທານ ຫງວຽນອາຍກວັກ ຝືກຝົນຫລໍ່ຫລອມບຳລຸງສ້າງ. ໃນການວາງສະແດງຄັ້ງນີ້ ກໍ່ແນະນຳບັນດາຜະລິດຕະພັນ, ເອກະສານອັນລ້ຳຄ່າທີ່ຕິດພັນກັບຜູ້ນຳ ຫງວຽນອາຍກວັກ ກໍ່ຄືເຫດການສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ. ໂດຍມີຄວາມຮູ້ສຶກຕື້ນຕັນໃຈເມື່ອຊົມບັນດາຮູບພາບທີ່ການວາງສະແດງ, ທ່ານ ຫງວຽນຕຽນໂມ້, ຮອງຫົວຫນ້າຫໍພິພິທະພັນນັກຮົບປະຕິວັດທີ່ຖືກສັດຕູຈັບຄຸມຂັງໃນຄຸກ ເມືອງ ຟູຊວຽນ ຮ່າໂນ້ຍ ແບ່ງປັນວ່າ:
“ພວກຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນນັກຮົບປະຕິວັດທີ່ຖືກສັດຕູຈັບຄຸມຂັງໂດຍໄດ້ວາງສະແດງຮູບພາບຢູ່ ຫໍພິພິທະພັນ ຟູຊວຽນ, ເມື່ອຊົມບັນດາຮູບພາບນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກຕື້ນຕັນໃຈທີ່ສຸດ. ການວາງສະແດງຄັ້ງນີ້ຢາກຊ່ວຍໃຫ້ຄົນລຸ້ນຫລັງເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຊຸມປີແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ຢ່າງສະຫງ່າອົງອາດຂອງທັງຊາດ, ຮູ້ໄດ້ວ່າຄົນລຸ້ນກ່ອນຕ້ອງເສຍສະຫລະເລືອດເນື້ອເພື່ອຍາດເອົາເອກະລາດຄືປະຈຸບັນ”.
ການວາງສະແດງ “ແກ່ນສານແດງ” ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຖິງວ່າ ຖືກຄຸມຂັງໃນເງື່ອນໄຂທີ່ເຄັ່ງຂັດ, ຖືກທໍລະມານອັນໂຫດຮ້າຍ ແຕ່ດ້ວຍຄຳຂວັນ “ຫັນຄຸກໃຫ້ກາຍເປັນໂຮງຮຽນການປະຕິວັດ”, ບັນດາສະມາຊິກພັກ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຫນ່ວຍພັກຢ່າງປິດລັບ ພ້ອມກັນຝຶກຝົນຫລໍ່ຫລອມ, ຮຽບຮຽງເອກະສານທິດສະດີການເມືອງ, ຈັດຕັ້ງຊຸດຮຽນວັດທະນະທຳ, ທິດສະດີ, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນພາລະກິດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດຊົນຊາດ. ມາຊົມຮູບພາບໃນການວາງສະແດງ, ຫງວຽນຫວຽດຈູງ, ນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລກົດໝາຍ ຮ່າໂນ້ຍ ແບ່ງປັນວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກຕື້ນຕັນໃຈຫລາຍ. ບັນດາເລື່ອງລາວປະຫວັດສາດ, ວັດຖຸພັນປະຫວັດສາດນີ້ ຕົນເອງຍິ່ງເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບການເສຍສະຫລະ, ຝືກຝົນຫລໍ່ຫລອມຄຸນສົມບັດປະຕິວັດ, ແນວຄິດປະຕິວັດຂອງການນຳພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ລຸ້ນຕ່າງໆນັບແຕ່ໄລຍະທຳອິດແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງມາຮອດປະຈຸບັນ. ໂດຍແມ່ນຊາວຫນຸ່ມຜູ້ຫນຶ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງພະຍາຍາມກວ່າອີກເພື່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້ສົມກັບການເສຍສະຫລະຂອງຄົນລຸ້ນກ່ອນເພື່ອໃຫ້ປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງສີວິໄລພັດທະນາກ້າວຂຶ້ນ”.
ດ້ວຍບັນດາວັດຖຸພັນ, ເອກະສານຕົ້ນສະບັບພ້ອມກັບເອກະສານ, ຮູບພາບອັນລ້ຳຄ່າປະຈຸບັນພວມໄດ້ເກັບຮັກສາໄວ້ຢູ່ ຫໍພິພິທະພັນປະຫວັດສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ກົມສຳເນົາຂອງຫ້ອງວ່າການສູນກາງ, ການວາງສະແດງ “ແກ່ນສານແດງ” ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ມະຫາຊົນເຂົ້າໃຈຕື່ມອີກກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຂອງປະເທດຊາດ, ວາດພາບການອຸທິດສ່ວນຂອງລຸ້ນຊາວຫນຸ່ມໃນຊຸມປີທຳອິດຂອງການປະຕິວັດຢູ່ ຫວຽດນາມ ຢ່າງຈະແຈ້ງ. ຈາກນັ້ນ ກໍ່ປຸກລຸກປະຊາຊົນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນລຸ້ນຫນຸ່ມກ່ຽວກັບນ້ຳໃຈຮັກຊາດ, ຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຂອງຊາດ, ສືບທອດຄົນລຸ້ນກ່ອນ ປະກອບກຳລັງແຮງຂອງຕົນເຂົ້າໃຈພາລະກິດແຫ່ງການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ.