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ຂ່າວສານ

ວັ​ນ​ທີ 8 ກັນ​ຍາ ແມ່ນ​ວັນ​ເຊີດ​ຊູ​ພາ​ສາ ຫວຽດ ໃນ​ໝູ່​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ວັນທີ 8 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະກຳມະການແຫ່ງລັດກ່ຽວກັບຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບບາງຫົວໜ່ວຍຄູ່ຮ່ວມມື ຈັດພິທີປຸກລະດົມ “ວັນເຊີດຊູພາສາ ຫວຽດ ໃນປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໄລຍະ 2023 – 2030”.

ວັນທີ 8 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະກຳມະການແຫ່ງລັດກ່ຽວກັບຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບບາງຫົວໜ່ວຍຄູ່ຮ່ວມມື ຈັດພິທີປຸກລະດົມ “ວັນເຊີດຊູພາສາ ຫວຽດ ໃນປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໄລຍະ 2023 – 2030”.

ແຜນຮ່າງດັ່ງກ່າວໂດຍລັດຖະບານອະນຸມັດຜ່ານໃນວັນທີ 3 ສິງຫາ 2022 ຕົກລົງກັນເປັນເອກະພາບເອົາວັນທີ 8 ກັນຍາ ປະຈຳປີເປັນວັນເຊີດຊູພາສາ ຫວຽດ, ແນໃສ່ຍົກສູງສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ຂອງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດກ່ຽວກັບພາສາ ຫວຽດ, ເຊີດຊູຄວາມງາມ, ຄຸນຄ່າຂອງພາສາ ຫວຽດ ໃນປະຊາຄົມ ແລະ ເພື່ອນມິດສາກົນ. ກ່າວຄຳເຫັນໄຂພິທີ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຟ້າມກວາງຮ້ຽວ, ປະທານຄະນະກຳມະການແຫ່ງລັດກ່ຽວກັບຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດເນັ້ນໜັກວ່າ ການຮັກສາພາສາ ຫວຽດ ແມ່ນໜ້າທີ່ສຳຄັນ, ມີຄວາມໝາຍແທດຈິງ, ມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳມະນຸດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ.

   

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ 3 ສະບັບ

ນັບແຕ່ປີ 2022, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວມຸ່ງໄປເຖິງວັນເຊີດຊູພາສາ ຫວຽດ ຈະໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍໃນທັງປີ ແລະ ອາດຈະຈັດຂຶ້ນໃນໂອກາດວັນບຸນ, ສະເຫຼີມສະຫຼອງ, ວັນສຳຄັນໃຫຍ່ຂອງຊາດ. ໃນຂອບເຂດພິທີປຸກລະດົມກໍໄດ້ດຳເນີນພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ 3 ສະບັບ ລະຫວ່າງຄະນະກຳມະການແຫ່ງລັດກ່ຽວກັບຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ກັບມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳມະນຸດ, ສຳນັກພິມຈຳໜ່າຍການສຶກສາ ຫວຽດນາມ ແລະ ບໍລິສັດ Alpha Books.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສືບ​ຕໍ່​ຊ​ຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ ບ​ຣູ​ໄນ - ຫວຽດ​ນາມ ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ ແລະ ແທດ​ຈິງ

ສືບ​ຕໍ່​ຊ​ຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ ບ​ຣູ​ໄນ - ຫວຽດ​ນາມ ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ ແລະ ແທດ​ຈິງ

ເນື່ອງໃນໂອກາດຢ້ຽມຢາມ ບຣູໄນ ຢ່າງເປັນທາງການ (ແຕ່ວັນທີ 6 – 8 ກັນຍາ) ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມເທື່ອທີ 2 ຂອງຄະນະກຳມະການປະສົມກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ບຣູໄນ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 07 ກັນຍາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບກະສັດ Sultan Haji Hassanal Bolkiah ຢູ່ພະລາດຊະວັງ Istana Nurul Iman.
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