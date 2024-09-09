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ຂ່າວສານ

ວັນ​ເຊີ​ດ​ຊູພາ​ສາ ຫວຽດ ທີ 8 ກັນ​ຍາ: ພາ​ສາ ຫວຽດ, ຂົວ​ຕໍ່​ແຫ່ງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ແບບ​ພິ​ເສດ ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ

ໂດຍຕອບສະໜອງວັນເຊີດຊູພາສາ ຫວຽດ ໃນປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ວັນທີ 7 ກັນຍາ, ຢູ່ວັດ ເຟີດຕິກ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ລາວ ໄດ້ດຳເນີນພິທີເຊີດຊູພາສາ ຫວຽດ ຢູ່ ລາວ ປີ 2024.
ທ່ານ ຟານມິງຈຽນ, ອຸປະທູດຊົ່ວຄາວ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ (ພາບ: VOV)

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານ ຟານມິງຈຽນ, ອຸປະທູດຊົ່ວຄາວ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ພາສາ ຫວຽດ ແມ່ນຊັບສົມບັດອັນລ້ຳຄ່າຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ໄດ້ສົມທົບກັບສະມາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ແລະ ຄະນະປະສານງານສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຈັດຫຼາຍກິດຈະກຳທີ່ມີຄວາມໝາຍ, ຊ່ວຍແຜ່ກະຈາຍນ້ຳໃຈຮັກພາສາ ຫວຽດ ໃນໝູ່ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ລາວ ແລະ ປະຊາຊົນ ລາວ, ໃນນັ້ນ, ມີການເສັງ “ທູດພາສາ ຫວຽດ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ”. ຜ່ານການເສັງ, ຄະນະຈັດຕັ້ງປາດຖະໜາວ່າ ຕ້ອງຍົກສູງສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ຂອງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ລາວ ທີ່ມີຕໍ່ພາສາ ຫວຽດ, ພິເສດແມ່ນການຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສີສັນວັດທະນະທຳຂອງຊາດ, ປະກອບສ່ວນສ້າງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ລາວ ໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ, ສາມັກຄີ, ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ ແລະ ອວ່າຍໜ້າເມືອຫາບ້ານເກີດເມືອງນອນ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ສະຖານທູດ  ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ໄດ້ມອບໃບຍ້ອງຍໍ ແລະ ລາງວັນໃຫ້ແກ່ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການເສັງ 3 ຄົນ ທີ່ສາມາດເຂົ້າຮອບສຸດທ້າຍຂອງການເສັງ ຊອກຫາທູດພາສາ ຫວຽດ ຢູ່ ຕ່າງປະເທດ ປີ 2024.

ພາຍຫຼັງພິທີເຊີດຊູພາສາ ຫວຽດ, ໄດ້ດຳເນີນການເສັງເລົ່າເລື່ອງດ້ວຍພາສາ ຫວຽດ ແລະ ຫຼາຍກິດຈະກຳທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ແນໃສ່ສົ່ງສານທີ່ມີຄວາມໝາຍ, ຄຸນຄ່າຂອງພາສາ ຫວຽດ ໃນຊີວິດ ກໍຄື ວັດທະນະທຳ ແລະ ສີສັນຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ແຂ່ງ​ຂັນບັນ​ລະ​ຍາຍ ແລະ ຮ້ອງ​ເພງພາ​ສາ ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ - ເຊີດ​ຊູ​ຄວາມ​ງາມ​ດ້ານ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ແລະ ພາ​ສາ ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ

ການ​ແຂ່ງ​ຂັນບັນ​ລະ​ຍາຍ ແລະ ຮ້ອງ​ເພງພາ​ສາ ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ - ເຊີດ​ຊູ​ຄວາມ​ງາມ​ດ້ານ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ແລະ ພາ​ສາ ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ

ຄຶກຄື້ນ, ກະຕືລືລົ້ນ, ຈັບອົກຈັບໃຈແມ່ນບັນຍາກາດຂອງຮອບຊີງຊະນະເລີດ “ການແຂ່ງຂັນບັນລະຍາຍແລະຮ້ອງເພງພາສາອິນໂດເນເຊຍ” ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນໃນທ້າຍເດືອນສິງຫາຜ່ານມາຢູ່ສະໂມສອນພະແນກວັນນະຄະດີ, ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສັງຄົມແລະມະນຸດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນສະແດງຄວາມສາມາດໃນການບັນຍາຍແລະຄວາມເມົາມົວກັບພາສາ, ວັດທະນະທຳອິນໂດເນເຊຍ.
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