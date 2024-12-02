ຂ່າວສານ
ວັນບຸນ “ດຳລົງຊີວິດຢ່າງເຕັມສ່ວນ” ສຳລັບຜູ້ທີິ່ຕິດເຊື້ອ HIV
ວັນທີ 1 ທັນວາ ແມ່ນວັນໂລກປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກ AIDS. ໂດຍຕອບສະໜອງເຫດການນີ້, ວັນທີ 30 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ສະມາຄົມປ້ອງກັນ, ຕ້ານເຊື້ອ HIV/ ໂລກ AIDS ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ນະຄອນ ສົມທົບກັບວິສາຫະກິດສັງຄົມ ເບົ່າເຈິ່ຍແຊັງ, ສູນກວດສຸຂະພາບ ຍ່າມິ່ງ ຈັດວັນບຸນ “ດຳລົງຊີວິດຢ່າງເຕັມສວ່ນ”.
ກ່າວຄຳເຫັນໃນວັນບຸນດັ່ງກ່າວ, ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິລຽນເຮືອງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເກືອບ 35 ປີ ນັບແຕ່ມື້ຢັ້ງຢືນມີກໍລະນີຕິດເຊື້ອ HIV ຄົນທຳອິດ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງຕາມທິດສຳຜັດຮອບດ້ານ, ສະໜອງຄົບການບໍລິການຈາກການປ້ອງກັນ, ກວດເລືອດ, ປິ່ນປົ່ວ, ຫຼຸດຜ່ອນການຈຳແນກຖຸປະພຶດ, ເປີດກວ້າງການບໍລິການກ່ຽວຂ້ອງເຖິງ HIV/AIDS…ຢ່າງທົ່ວເຖິງ. ພິເສດ, ເຖິງວ່າ ຫາກໍ່ຜັນຂະຫຍາຍກໍຕາມ, ແຕ່ມາຮອດປັດຈຸບັນມີຄົນເຈັບຫຼາຍກວ່າ 70.000 ຄົນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວປ້ອງກັນກ່ອນທີ່ຕິດເຊື້ອ PrEP. ປີ 2023, ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດນຳໜ້າພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ໃນການສຳຜັດກັບການປິ່ນປົວ PrEP, ຄວບຄຸມເຖິງ 98% ຜູ້ນຳໃຊ້ຫຼີກລ້ຽງຄວາມສ່ຽງຕິດເຊື້ອ HIV.